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香港工展會開鑼 營業額有望逾1.28億美元

香港新聞組／香港9日電
港第56屆工展會9日在維多利亞公園開幕，展期至明年1月1日，特設玩具展區，帶市民遊歷香港玩具業的傳奇歷史；圖為經典懷舊玩具區。（中新社）
港第56屆工展會9日在維多利亞公園開幕，展期至明年1月1日，特設玩具展區，帶市民遊歷香港玩具業的傳奇歷史；圖為經典懷舊玩具區。（中新社）

香港有序逐漸邁向復常，年底的大型戶外展銷活動亦走上復常路。第56屆工展會於9日開鑼，一連24天在維園舉行，主辦方廠商會表示，今屆規模回復至疫情前水平，再配合八達通第三期消費券即將發放，相信今屆營業額能更勝去年的10億元（港幣，下同，約1.28億美元）。

綜合大公報、文匯報報導，工展會分為十大主題展區，逾860個戶外攤位，上至名牌區、下至家居物品應有盡有，適合儲足「子彈」過肥年，「黃碼」人士都可以進入，不過，會場不設試食。大部分參展商均表示對今年銷情感到樂觀，有參展商表示有信心營業額更勝往年。

廠商會副會長施榮恆在昨日的傳媒預覽活動上表示，隨著港府放寬入境檢疫限制，黃碼人士亦可以進入工展會場內。會場同一時段人數限制為1.5萬人，如超出人數限制，市民或需在場外等候，市民可在大會網站查閱即時入場人數。施榮恆期望工展會期間，港府會進一步放寬本地防疫措施，讓工展會場內可放寬試飲試食，以及入場人數上限，估計可以增加起碼一成營業額。

今屆各參展商特別推出數百項優惠，當然少不了大量「一元產品」和低至一折優惠，如紅燒元貝吉品鮑、鮑魚、鮑魚撈麵、淮山麵等，每日都有限量，先到先得。今年還特設「香港玩具時代」主題區，將會展示充滿回憶的香港懷舊玩具，還有互動遊戲攤位，大小朋友一齊走入時光隧道，緬懷童年回憶。

有參展商表示不擔心聖誕假期期間市民外遊影響本地消費，「我們主要的銷售對象是本地普羅群眾，所以不擔心市民外出消費會影響。」有店主表示，場內不准試食，就多推特價貨讓市民買回家「試食」吧。

至於消費券能夠帶來多少幫助，他表示展會期間將發放八達通的最後一期消費券，金額有限，對銷情的幫助不會好大。

香港 疫情 防疫

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