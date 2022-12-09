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港區人代選舉15日登場 42人爭36席 15人求連任

香港新聞組／香港9日電
香港特區第14屆全國人大代表選舉會議主席團，確認42名參選人全部符合資格。（中新社）
香港特區第14屆全國人大代表選舉會議主席團，確認42名參選人全部符合資格。（中新社）

第14屆港區人大代表選舉15日舉行，42人全部獲確認為候選人，15人為現屆港區人代，將角逐36個人大代表席位。

綜合香港電台、文匯報報導，香港特首李家超8日以選舉會議主席團常務主席身分主持會議，他表示，根據主席團審查，共有42人符合選舉辦法規定的代表候選人條件。15日上午，香港特區第14屆全國人大代表選舉會議將在香港舉行第二次全體會議，投票選舉36名香港第14屆全國人大代表。

李家超說，在11月23日至30日提名期內共有1215名選舉會議成員提名候選人，並填寫了候選人提名信；47人領取了參選人登記表，其中36人為選舉會議成員，有42名年滿18歲香港特區居民中的中國公民送交了參選人登記表。

李家超又指，按照會議的防疫要求，全國政協副主席梁振英8日請假。

主席團發言人譚惠珠說，有47人領取參選人登記表，42人送交登記表，主席團確認他們都可成為大會選舉候選人。譚惠珠說，總監票人為現屆人大代表黃玉山，另有包括鄧家彪等21名監票人。

獲確認的42人中，包括現屆人大代表吳秋北、胡曉明、馬逢國、陳勇及陳曼琪等，15人將尋求連任。

問到會否有候選人因持英國國民（海外）護照（BNO）而無法參選，譚惠珠表示，根據全國人大常委會關於《國籍法》在港實施的解釋，具中國國籍者，不論是否持外國護照或旅行證件，都是中國公民，按《基本法》和選舉辦法規定，港區中國公民均可參選。

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