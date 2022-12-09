我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

港疫監縮至5天 社交距離不放寬 專家：無助救市

香港特派員李春／香港9日電
專家建議，香港可以將入境「0+3」措施，果斷放寬至「0+0」。（Getty Images）
專家建議，香港可以將入境「0+3」措施，果斷放寬至「0+0」。（Getty Images）

香港8日新增新冠病毒確診個案逾1.4萬例，創近月新高，港府宣布不放寬口罩令和社交距離措施，但縮短確診者和密切接觸者的隔離和檢疫期，不論有否接種疫苗均由現時的7天縮短至最少5天，並取消抵港旅客第6及7天快測，惟未透露中港通關有何進展。港大學者則提出，香港有條件推「0+0」。

內地前天放寬防疫後，澳門已按照指引落實新措施，但香港昨公布新防疫安排時，拒隨內地不查健康碼、不作落地及跨區檢測等。香港專家及旅遊界人士均指港府繼續「擠牙膏式」慢半拍，縮短「疫監」對復常救市的幫助不大，建議放寬入境檢疫「0+0」。廠商會會長史立德則對通關進度失望，盼農曆年前會有好消息。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，過去一周平均每日確診數字較前一周上升約25.5%，升幅主要由本地感染個案導致，輸入個案維持平穩。全球越來流行的BQ.1.1及XBB變異病毒株，都開始在香港出現。

港府醫務衛生局副局長李夏茵宣布，現行社交距離措施，將維持至12月28日，情況許可之下，會進一步復常。自9日凌晨零時起，新冠確診者如在第四和第五日連續兩日快速檢測陰性，隔離日數可縮減至五日；而密切接觸者無論有否接種疫苗，檢疫日數亦可縮減至五日。

李夏茵還說，由海外和台灣抵港人士，繼續需要在抵達當日和到港後第二日做核酸檢測，但每日做快測的規定由七日減至五日。

香港大學生物醫學學院教授金冬雁認為，香港與中國大陸通關的問題，雖然香港不掌握決定權，但如果條件許可，可以將入境「0+3」措施，果斷放寬至「0+0」，以向大陸做出樣板。香港已具體實施「0+0」的條件，做法亦絕非「躺平」。

他說，大陸經驗證明，太廣泛進行核酸檢測「無以為繼」，有機會拖垮經濟，建議港府參考經驗，以快速抗原測試代替強制核酸檢測。北京當局則應更妥善處理政策宣導及解說工作，即使不是明確提出放棄「動態清零」，都要向民眾清晰說明防控目標，例如是否以減少重症和死亡率為最高目標。

香港 檢測 社交距離

上一則

地方「一把手」調整 陳敏爾調天津 袁家軍掌重慶

下一則

成都小學挖回500斤土 泥塑長江全景

延伸閱讀

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
對抗病毒衝擊 中官員籲老年人儘速接種疫苗降低死亡率

對抗病毒衝擊 中官員籲老年人儘速接種疫苗降低死亡率
71歲香港鬼后施明摔倒頭著地 急開腦續命

71歲香港鬼后施明摔倒頭著地 急開腦續命
內地防控降溫 香港鬆綁慢吞吞 港府稱通關有序穩妥推進

內地防控降溫 香港鬆綁慢吞吞 港府稱通關有序穩妥推進

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
中國早前將過多資源投注在大規模核酸檢測與封控，恐難以應對日後一旦爆發的新冠疫情。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

2022-12-03 10:24

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有