港疫監縮至5天 社交距離不放寬 專家：無助救市

專家建議，香港可以將入境「0+3」措施，果斷放寬至「0+0」。（Getty Images）

香港 8日新增新冠病毒確診個案逾1.4萬例，創近月新高，港府宣布不放寬口罩令和社交距離 措施，但縮短確診者和密切接觸者的隔離和檢疫期，不論有否接種疫苗均由現時的7天縮短至最少5天，並取消抵港旅客第6及7天快測，惟未透露中港通關有何進展。港大學者則提出，香港有條件推「0+0」。

內地前天放寬防疫後，澳門已按照指引落實新措施，但香港昨公布新防疫安排時，拒隨內地不查健康碼、不作落地及跨區檢測 等。香港專家及旅遊界人士均指港府繼續「擠牙膏式」慢半拍，縮短「疫監」對復常救市的幫助不大，建議放寬入境檢疫「0+0」。廠商會會長史立德則對通關進度失望，盼農曆年前會有好消息。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，過去一周平均每日確診數字較前一周上升約25.5%，升幅主要由本地感染個案導致，輸入個案維持平穩。全球越來流行的BQ.1.1及XBB變異病毒株，都開始在香港出現。

港府醫務衛生局副局長李夏茵宣布，現行社交距離措施，將維持至12月28日，情況許可之下，會進一步復常。自9日凌晨零時起，新冠確診者如在第四和第五日連續兩日快速檢測陰性，隔離日數可縮減至五日；而密切接觸者無論有否接種疫苗，檢疫日數亦可縮減至五日。

李夏茵還說，由海外和台灣抵港人士，繼續需要在抵達當日和到港後第二日做核酸檢測，但每日做快測的規定由七日減至五日。

香港大學生物醫學學院教授金冬雁認為，香港與中國大陸通關的問題，雖然香港不掌握決定權，但如果條件許可，可以將入境「0+3」措施，果斷放寬至「0+0」，以向大陸做出樣板。香港已具體實施「0+0」的條件，做法亦絕非「躺平」。

他說，大陸經驗證明，太廣泛進行核酸檢測「無以為繼」，有機會拖垮經濟，建議港府參考經驗，以快速抗原測試代替強制核酸檢測。北京當局則應更妥善處理政策宣導及解說工作，即使不是明確提出放棄「動態清零」，都要向民眾清晰說明防控目標，例如是否以減少重症和死亡率為最高目標。