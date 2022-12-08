我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

香港海洋公園虧損逾2.3億美元 創20年新高

香港新聞組／香港8日電
香港海洋公園公布財政年度業績，截至2022年6月底，虧損逾18億港元。（中通社）
香港海洋公園公布財政年度業績，截至2022年6月底，虧損逾18億港元。（中通社）

香港海洋公園7日公布2021年至2022年財政年度業績。財報顯示，截至2022年6月底，虧損達18.1億元（港幣，下同，約2.3億美元），明報報導，翻查2001年至今海洋公園業績報告，今年公園年度虧損為20年來最高，自2016年以來，除2020年外均錄得虧損。

綜合媒體報導，根據財報，截至2022年6月30日，海洋公園錄得140萬入場人次，維持上一財政年度水平，整體收入按年增38.5%。而2021年9月開幕的水上樂園，截至財政年度完結，共吸引20萬入場人次。

海洋公園表示，有關虧損主要由一筆17.6億元的一次過物業、機器及設備和使用權資產減值虧損，以及另一筆5.1億元的物業、機器及設備折舊及撇銷和使用權資產折舊導致。

海洋公園稱，因疫情持續、環球經濟向下、旅遊業低迷、地緣政治局勢不穩，日後實質經營模式有待確定，公園本年度進行資產減值評估，不影響公司現金流。截至2022年6月底，公司銀行結餘及現金共13.1億元，按年增逾84%，反映公司現時的財政儲備充裕。

海洋公園早前提出招標經營園區，惟至今無人入標，立法會議員田北辰認為若無人入標，海洋公園不可能經營，與內地通關是公園生存關鍵。

海洋公園表示，在旅遊業新常態下，海洋公園採用新營運模式，例如自選付費體驗、向企業及其他組織提供顧問服務和輸出團隊的豐富經驗等，並將加強與商業伙伴合作，推出更多聯乘活動，拓展網上及海洋公園以外的銷售渠道，從多方面增加收入來源。

海洋公園早前公布就園內的不同區域招標，發出標書以「建設、經營、轉移」模式經營園區零售、餐飲及消閒區，園方在報告中表示，因年初爆發第五波疫情，加上不確定何時能免檢疫通關，以及地緣政治局勢等影響，至今年7月29日公司仍沒有收到投標者的標書。

疫情 樂園 香港

上一則

3省一把手換人 易煉紅任浙江書記 20大後9省市調整

下一則

因疫停辦3年 香港維港跨年煙花匯演 年底回歸

延伸閱讀

新聞分析／台積導入先進製程 助美半導體自主

新聞分析／台積導入先進製程 助美半導體自主
張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復

張忠謀：全球化與自由貿易幾乎已死 難再恢復
香港「外國記者會」獲續租 縮短為3年 增國安條例

香港「外國記者會」獲續租 縮短為3年 增國安條例
財長葉倫：美企應留意中國和台灣的地緣政治風險

財長葉倫：美企應留意中國和台灣的地緣政治風險

熱門新聞

女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
中美角力戰，華為成為被制裁的對象，孟晚舟因此被波及。（Getty Images）

營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令

2022-11-30 16:08
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物