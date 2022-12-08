香港海洋公園虧損逾2.3億美元 創20年新高

香港海洋公園公布財政年度業績，截至2022年6月底，虧損逾18億港元。（中通社）

香港 海洋公園7日公布2021年至2022年財政年度業績。財報顯示，截至2022年6月底，虧損達18.1億元（港幣，下同，約2.3億美元），明報報導，翻查2001年至今海洋公園業績報告，今年公園年度虧損為20年來最高，自2016年以來，除2020年外均錄得虧損。

綜合媒體報導，根據財報，截至2022年6月30日，海洋公園錄得140萬入場人次，維持上一財政年度水平，整體收入按年增38.5%。而2021年9月開幕的水上樂園 ，截至財政年度完結，共吸引20萬入場人次。

海洋公園表示，有關虧損主要由一筆17.6億元的一次過物業、機器及設備和使用權資產減值虧損，以及另一筆5.1億元的物業、機器及設備折舊及撇銷和使用權資產折舊導致。

海洋公園稱，因疫情 持續、環球經濟向下、旅遊業低迷、地緣政治局勢不穩，日後實質經營模式有待確定，公園本年度進行資產減值評估，不影響公司現金流。截至2022年6月底，公司銀行結餘及現金共13.1億元，按年增逾84%，反映公司現時的財政儲備充裕。

海洋公園早前提出招標經營園區，惟至今無人入標，立法會議員田北辰認為若無人入標，海洋公園不可能經營，與內地通關是公園生存關鍵。

海洋公園表示，在旅遊業新常態下，海洋公園採用新營運模式，例如自選付費體驗、向企業及其他組織提供顧問服務和輸出團隊的豐富經驗等，並將加強與商業伙伴合作，推出更多聯乘活動，拓展網上及海洋公園以外的銷售渠道，從多方面增加收入來源。

海洋公園早前公布就園內的不同區域招標，發出標書以「建設、經營、轉移」模式經營園區零售、餐飲及消閒區，園方在報告中表示，因年初爆發第五波疫情，加上不確定何時能免檢疫通關，以及地緣政治局勢等影響，至今年7月29日公司仍沒有收到投標者的標書。