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亂丟垃圾 香港罰款擬倍增至192美元 店鋪阻街罰385美元

香港新聞組／香港8日電
香港為更有效打擊亂拋垃圾，店鋪阻街及非法擺放廢物罰款提高至6000港元。（Getty Images）
香港為更有效打擊亂拋垃圾，店鋪阻街及非法擺放廢物罰款提高至6000港元。（Getty Images）

港府近日向立法會提交文件表示，為更有效打擊亂拋垃圾、店鋪阻街和棄置廢物等問題，建議提高定額罰款金額。其中，亂拋垃圾定額罰款建議由現時1500元（港幣，下同，約192.5美元）倍增至3000元（約385.1美元），店鋪阻街及非法擺放廢物罰款更由1500元提高3倍至6000元。港府將展開為期一個月公眾諮詢，預計最快明年第二季向立法會提交有關修訂條例草案。

文匯報報導，記者昨天到其中一個衛生黑點了解，發現該處阻街問題嚴重，不少居民直言港府部門若不加強執法，加重罰款也是治標不治本，並促請港府多管齊下改善市容。 

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

立法會食物安全及環境衛生事務委員會13日將討論提高定額罰款事宜。根據港府向委員會提交的文件表示，現時定額罰款金額自2003年6月起未曾調整，一直維持1500元，有需要提高罰則以增強阻嚇力，並強化市民守法意識。在各項表列罪行中以針對店鋪阻街的「在公眾地方造成阻礙」最嚴重，由2019年的1萬5022宗投訴增至去年2萬3510宗，增幅約57%，反映店鋪阻街問題日益嚴重。

記者昨日到被港府列為店鋪阻街衛生黑點的香港仔大道與東勝道一帶直擊有關情況，發現有部分店鋪非法在公眾地方擺放雜物，其中一條由香港仔大道與東勝道相連的後巷，更儼如店鋪的貨倉。有雜貨店將貨物擺放在後巷內，店鋪人員到後巷取貨，還有不少棄置的發泡膠箱和紙皮箱堆積，令後巷阻塞。

據港府提交予立法會的文件指出，港府已對店鋪阻街罪行加強執法，發出的罰款通知書數目由2019年約7612張增至去年1萬4897張，但部分違例店鋪經營者將罰款當作非法使用公眾地方的租金，故食環署今年10月起採取新執法策略，包括與警方採取聯合行動移除違法擺放的阻街貨物，並在短時間內重複發出多張定額罰款通知書。

港府認為，有需要對店鋪阻街的罪行大幅增加罰款額，以收阻嚇作用，建議把相關的定額罰款由1500元增至6000元。執法人員可循簡易程序或可公訴程序提出檢控，港府建議修訂若提出檢控，可由第二級罰款即5000元及監禁3個月，改為第四級罰款即2.5萬元和監禁3個月。

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