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因疫停辦3年 香港維港跨年煙花匯演 年底回歸

香港新聞組／香港8日電
圖為2020年在線上舉行的香港跨年煙花倒數匯演。（取材自香港旅發局）
圖為2020年在線上舉行的香港跨年煙花倒數匯演。（取材自香港旅發局）

一年將盡，即將迎來2023年。因新冠疫情等原因，年底的跨年煙花匯演已連續3年未在維港上演。隨著香港邁向復常，香港旅發局今年跨年晚將於維港兩岸再度舉辦「香港跨年倒數」活動，屆時維港上空會上演結合多媒體效果的「幻彩詠香江」加強版煙花匯演，供沿岸市民觀賞。

文匯報報導，香港自2007年起，每年跨年均於維港兩岸舉辦大型倒數活動，重頭戲是煙花倒數匯演，吸引批人群參與。旅發局正籌備今年的跨年倒數活動。有別去年移師至西九做法，今年將會回歸維港兩旁倒數。

旅發局昨日公布跨年倒數活動。跨年晚上11時45分開始，一眾充滿活力的年輕表演者，包括國際青年鋼琴家牛牛（張勝量）、屢獲世界冠軍的香港花式跳繩會成員，以及曾於多項國際大型活動參與演出的本地著名鼓樂團「激鼓」將輪流登場，透過直播跟市民一同迎接新年。有關表演不設現場觀眾。

晚上11時58分起會直播預熱倒數動畫，展示香港的動感和多姿，讓觀看直播的觀眾一同熱身。在2022年前最後30秒，巨型倒數時鐘將重現灣仔會展玻璃幕牆，帶領維港沿岸及觀看直播的巿民一同倒數送舊迎新。元旦零時零分起，歷時10分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙花匯演隨即上演，會展亦會同步顯示「2023」字樣及祝福語。

旅發局表示，「香港跨年倒數」活動將會透過本地免費電視台、旅發局網站及社交平台作全程直播，市民安坐家中，也能跟親朋摯友觀賞。

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