全球外派雇員生活費城市排名 香港僅次紐約居第2
香港在全球外派雇員生活費用城市排名下調。據香港經濟日報報導，全球領先人力資源顧問機構「ECA International」發表最新「外派雇員生活費用研究」，結果顯示香港排名下跌一位，為全球生活費用第二高的城市，而紐約則稍微超越香港成為榜首。
ECA指出，雖然香港、紐約兩地均受惠於較強勢的貨幣匯率，但紐約的住房租金在去年飆升，而香港住房租賃成本則持續受疲弱需求影響而下跌，這使得紐約成為全球生活費用最高昂的城市。
另一方面，美元強勢以及美國的高通膨率也讓美國全國所有城市排名均有所上升。其中三藩市的排名上升7名至第6位，而洛杉磯也躋身全球前20位。
ECA International亞太區域總監關禮廉表示，香港的日常商品及服務價格上漲速度遠較近年高，且其價格的平均上漲速度亦高於其他亞洲地區。不過，由於香港經濟表現持續低於標準水平，導致租金下跌，令排名下降一位。
由於亞洲的通膨率相較全球其他地區低，因此近65%受訪亞洲地區在全球排名中均有所下降。而大陸因人民幣表現疲弱，以及全國出現較低的通膨率，亦令所有受訪城市排名下跌，當中廣州及上海均跌出全球前10位。而台北的通膨率也低於許多其他地區，令其全球排名下跌11名至全球第30位
今年六月中ECA的報告中，因港元與美元掛鉤，在強勢貨幣驅動下，香港成為全球外派雇員生活費用最高的城市。當時受到高通膨率影響，紐約與倫敦的排名分別居第2名和第4名，日內瓦保持第3名。東京的排名則下跌3位至第5名。
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