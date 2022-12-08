全球外派雇員生活費城市排名 香港僅次紐約居第2

香港在全球外派雇員生活費用城市排名下跌一位，為全球生活費用第二高的城市。圖為銅鑼灣街頭人來人往。（中通社）

香港 在全球外派雇員生活費用城市排名下調。據香港經濟日報報導，全球領先人力資源顧問機構「ECA International」發表最新「外派雇員生活費用研究」，結果顯示香港排名下跌一位，為全球生活費用第二高的城市，而紐約則稍微超越香港成為榜首。

ECA指出，雖然香港、紐約兩地均受惠於較強勢的貨幣匯率，但紐約的住房租金 在去年飆升，而香港住房租賃成本則持續受疲弱需求影響而下跌，這使得紐約成為全球生活費用最高昂的城市。

另一方面，美元強勢以及美國的高通 膨率也讓美國全國所有城市排名均有所上升。其中三藩市的排名上升7名至第6位，而洛杉磯也躋身全球前20位。

ECA International亞太區域總監關禮廉表示，香港的日常商品及服務價格上漲速度遠較近年高，且其價格的平均上漲速度亦高於其他亞洲地區。不過，由於香港經濟表現持續低於標準水平，導致租金下跌，令排名下降一位。

由於亞洲的通膨率相較全球其他地區低，因此近65%受訪亞洲地區在全球排名中均有所下降。而大陸因人民幣表現疲弱，以及全國出現較低的通膨率，亦令所有受訪城市排名下跌，當中廣州及上海均跌出全球前10位。而台北的通膨率也低於許多其他地區，令其全球排名下跌11名至全球第30位

今年六月中ECA的報告中，因港元與美元掛鉤，在強勢貨幣驅動下，香港成為全球外派雇員生活費用最高的城市。當時受到高通膨率影響，紐約與倫敦的排名分別居第2名和第4名，日內瓦保持第3名。東京的排名則下跌3位至第5名。