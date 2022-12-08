內地防控降溫 香港鬆綁慢吞吞 港府稱通關有序穩妥推進

內地防控降溫，與香港通關出現曙光，港府稱會循序漸進恢復跨境往來。（中通社）

內地防控降溫，包括准許無症狀和輕症患者居家隔離、跨區流動人員不必再檢查健康碼等。香港 政商界均形容，香港與內地通關出現曙光。內地不少新政比香港的現行措施更寬鬆，反觀香港鬆綁卻慢吞吞，港府發言人昨稱，在推進聯通內地方面，會繼續全力與內地商討相關安排，循序漸進恢復跨境往來。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

國務院聯防聯控機制公布，進一步優化新冠疫情 防控的新十條措施，容許無症狀和輕型患者不用入院隔離等。全國人大常委譚耀宗指，內地會先處理好內防擴散，再解決對外通關的問題，但認為新措施有利香港與內地恢復全面通關，又指如果內地逐步放寬防疫 措施，似乎就毋須再商討「逆向隔離」。經民聯立法會議員林健鋒形容，是本港與內地通關的曙光，對工商界是好消息，他又要求港府向內地爭取增加讓港人預約健康驛站名額，增加至最少二千個。

綜合港媒報導，全國人大常委譚耀宗、經民聯立法會議員林健鋒都認為內地在新政策下騰出很多隔離設施，香港似乎不須再商討「逆向隔離」。林健鋒要求港府向內地爭取增加讓港人預約健康驛站名額，增加至最少2000個，他指若港人在內地有居所，入境後或可考慮居家隔離；民建聯議員陳恒鑌亦冀港府短時間向內地爭取入境後在家隔離。

香港行政立法兩會議員要求港府檢討香港防疫安排，與內地商討通關，務求在農曆新年增加配額名額等；飲食業界則要求港府取消強制掃描「安心出行」等要求。

行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，內地防疫措施放寬及對病毒性質有新說法，「國家不堅持清零，但要清病」，認為通關「露出曙光」，她個人認為要熬多一兩個月。葉劉淑儀補充，如內地大城市參考香港經驗，不用全面封控，相信部分城市都有條件對香港放寬入境安排。

林健鋒也形容與內地通關出現曙光，要求港府向內地爭取通關時間表及路線圖，包括「點對點」局部甚至全面通關，同時增加港人使用內地「健康驛站」名額，盡快由每日1000個增至2000個。他說內地准居家隔離，可釋出隔離定額，若情况容許，涉香港通關名額甚至可增至每日4000或5000個，以容許港人回鄉探親，或工商界年底到內地盤點。

陳恒鑌亦認為，隨著內地放寬，香港處理逆向隔離也應進入新階段，希望港府短時間向內地爭取入境後在家隔離，「在家隔離總好過香港逆向隔離」。根據疫情走勢，他希望可在明年初或首季「有條件通關」。

此外，香港單日新冠確診個案重上萬宗以上水平，昨日錄得1萬1981宗個案，是自3月24日以來，8個月新高。過去一天香港再有22名確診者死亡。