香港奇案頻傳 高薪女警、醫生竟會偷帽子和食物
香港法庭不斷有奇案，最新的兩起是高薪厚祿人士涉嫌商鋪盜竊。分別是一名女警偷了一頂港幣5000多元的帽子，另一起是一名醫管局高層及其醫生丈夫在超商偷港幣千餘元的刺身壽司等食物。
香港九龍城裁判法院7日再審一項盜竊罪，是49歲的女警員劉潔兒，被控於今年5月21日，在尖沙咀彌敦道國際廣場UG層店鋪TWIST內，偷竊一頂黑色帽，價值港幣5,670元。女警在香港社會算是收入較高的，她今次被控盜竊罪。
法庭消息，這名女警已被停職，但否認控罪。庭上辯方指被告打算找一名心理學家，及一至兩名精神科醫生作供，但其中一名醫生仍未聯絡到，故希望案件排期三個月後審訊。裁判官說若辯方未能準備好報告等資料，而法庭已定下審期，做法並不理想。署理主任裁判官黃雅茵押後案件至明年1月4日再作審前覆核，期間被告續准以港幣6,000元保釋。
TWIST是香港高級潮流品牌時裝專門店，每季從世界各地搜羅不同品牌，價格相對較高，涉案的帽子價格，不是該店最貴，以該店官網看，目前最貴的是一頂女裝漁夫帽，原價港幣6,800元。
一連兩日審理的另一宗盜竊案，也屬奇案，那是香港醫院管理局總行政經理莊慧敏，與其任職骨科醫生的丈夫趙名宇，疑於今年4月在一間超商偷竊價值逾港幣1,600元的食物。他們均否認犯下盜竊罪。案件7日在九龍城裁判法院續審，當日拘捕兩被告的男警作供，指兩被告經警誡下，被告趙名宇說這些都是偷來自己吃的。
香港醫院管理局任職總行政經理，以及任職骨科醫生，月入一般會逾港幣六位數字。但案情披露，他們當時在永旺（香港）百貨有限公司偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值港幣1,632.8元。
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