香港奇案頻傳 高薪女警、醫生竟會偷帽子和食物

香港九龍城裁判法院7日審理兩起高收入人士的竊盜案。(路透)

香港 法庭不斷有奇案，最新的兩起是高薪厚祿人士涉嫌商鋪盜竊。分別是一名女警偷了一頂港幣5000多元的帽子，另一起是一名醫管局高層及其醫生丈夫在超商 偷港幣千餘元的刺身壽司等食物。

香港九龍城裁判法院7日再審一項盜竊罪，是49歲的女警員劉潔兒，被控於今年5月21日，在尖沙咀彌敦道國際廣場UG層店鋪TWIST內，偷竊一頂黑色帽，價值港幣5,670元。女警在香港社會算是收入較高的，她今次被控盜竊罪。

法庭消息，這名女警已被停職，但否認控罪。庭上辯方指被告打算找一名心理學家，及一至兩名精神科醫生作供，但其中一名醫生仍未聯絡到，故希望案件排期三個月後審訊。裁判官說若辯方未能準備好報告等資料，而法庭已定下審期，做法並不理想。署理主任裁判官黃雅茵押後案件至明年1月4日再作審前覆核，期間被告續准以港幣6,000元保釋。

TWIST是香港高級潮流品牌時裝專門店，每季從世界各地搜羅不同品牌，價格相對較高，涉案的帽子價格，不是該店最貴，以該店官網看，目前最貴的是一頂女裝漁夫帽，原價港幣6,800元。

一連兩日審理的另一宗盜竊案，也屬奇案，那是香港醫院管理局總行政經理莊慧敏，與其任職骨科 醫生的丈夫趙名宇，疑於今年4月在一間超商偷竊價值逾港幣1,600元的食物。他們均否認犯下盜竊罪。案件7日在九龍城裁判法院續審，當日拘捕兩被告的男警作供，指兩被告經警誡下，被告趙名宇說這些都是偷來自己吃的。

香港醫院管理局任職總行政經理，以及任職骨科醫生，月入一般會逾港幣六位數字。但案情披露，他們當時在永旺（香港）百貨有限公司偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值港幣1,632.8元。