香港工展會9日開鑼 料百萬人次入場 不設試吃

香港第56屆工展會9日開鑼，活動將有超過860個戶外攤位，預料百萬人次入場。（中新社）

社會邁向復常，將於9日在銅鑼灣開鑼的第56屆工展會，設有逾860個戶外攤位，分為10個主題展區，推出數百項「破抵價」優惠，包括多款「一元產品」，如紅燒元貝吉品鮑等。有參展商表示，臨近冬至及新年，預料市民入場消費較「豪爽」，生意額會較去年上升15%。

大公報報導，工展會已連續三年不設試食，史立德稱，曾向政府爭取今年容許場內試食，但近日疫情 升溫，保障市民健康更重要，所以不設試食。廠商會並與當局商討人流管制，期望場內同一時間最多1.5萬人。除獲法例豁免人士外，入場人士須掃描「安心出行」二維碼。

主辦方廠商會會長史立德表示，展會規模幾乎回復至疫情前水平，他期望銷售額突破10億元（港幣，下同，約1.2億美元），超過100萬人次入場。

第56屆工展會將於12月9日至明年1月1日舉行，每日上午11時至晚上8時開放，入場費8元，身高一米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士可免費入場。「網上工展會」則由即日至明年1月9日舉行。

大會除了聯同線上線下推出數百項「破抵價」優惠，更有多款「一元產品」，包括紅燒元貝吉品鮑、鮑魚撈麵、淮山麵、潔膚膏、蝦片、薑糖等，先到先得。

今年工展會分為香港 名牌廣場區、食品飲料區、服飾精品區等主題展區。其中「香港玩具時代」主題區展示各式各樣的香港懷舊玩具，並設有互動遊戲攤位及玩具展銷攤位。

參展商安記海味董事總經理潘權輝表示，看好香港經濟前景，認為現在是「谷低反彈」，臨近冬至及新年，相信市民消費時都會「豪爽」一點，預料生意額較去年升10%至15%。在展期首天，首100名最快到達安記海味攤位的顧客，會獲派發抽獎號碼牌，20名得獎者可獲價值398元的福袋，其中三人可在下一輪抽獎獲得150罐鮑魚，未被抽中者亦可獲得一罐紅燒鮑魚作安慰獎。

廠商會會長史立德表示，社會已踏上復常之路，形容是「苦盡甘來」，中小企對本港營商信心陸續回穩。

為慶祝廠商會88歲生日，今屆工展會將推出「廠商會88．驚喜8重賞」活動，送出一連串獎賞及禮品，包括由本周五中午12時起，凡身份證號碼有相連的88數字，或今年是88歲（1934年出生），或是在8月8日出生的香港永久性居民，即可到工展會網站登記參加，有機會獲得價值388元的禮品福袋，先到先得。每日首1000名購票入場人士可獲贈精美禮品一份。