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香港無家者獲派「月球表面」公屋 折騰近月才獲重鋪

香港新聞組／香港7日電
張愛玲給林黛的信，引出香港文化一段過往。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
張愛玲給林黛的信，引出香港文化一段過往。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

59歲男子曾露宿街頭輪候公屋六年，上月初終入住深水埗樓齡22年的幸福邨翻新單位。滿心歡喜上樓，卻發現客廳地面凹凸不平如月球表面，鋪不了膠地板，也不能安放睡床，一有風吹過，水泥便混合塵埃滿天飛，入住三星期只能在難以轉身的廚房打地鋪，「其實和睡街上沒什麼分別」。

綜合香港01、明報報導，屋主向房屋署投訴逾月，得到回應是指外判商已把該單位判定為合格，不會再修葺，而幸福邨樓齡逾21年，超出「空置單位翻新津貼」樓齡上限，只能自費解決。一直協助事主的香港社區組織協會幹事吳衛東曾親身陪同逾200位住戶入住翻新單位，形容今次是遇過最惡劣情況。

上周明報向房署查詢，該署翌日安排上門補修涉事單位。有測量師批評，原先翻新工程屬「未完工狀態」，房署理應不驗收。房署沒正面回應有否為翻新工序制定完工標準，僅重申工程有監管制度，但沒披露詳情。吳衛東指，事件反映房署在監督外判承建商不力，處理投訴相應不理。

測量師學會前會長何鉅業稱，地台批盪完工時需平滑平整，無凹坑凹紋、「手摸上去不會有磨損」，以便下一程序施工如鋪磚或膠地板。他說，從照片可見，房署補修前單位地台表面非常粗糙，有多處凹坑，明顯未達完工水平，租戶無法即時入住，「正常情况下房署不應驗收」。

吳衛東認為，房署事後終派人上門修補，反證原先工程確實不達標，房署無盡好監管角色。

現時公屋租戶如獲派樓齡21年以下單位，可選擇房署翻新或領取相等於3至5個月租金的「空置單位翻新津貼」自行處理，21年或以上單位則由房署負責翻新，不設津貼。吳衛東認為，獲派舊樓單位租戶即使明知房署工程質素參差也只能「硬食」，做法不公，促放寬津貼範圍。對於房署稱會為21年或以上樓齡單位徹底翻新，故不提供津貼選項，吳稱，如真的徹底翻新當然沒問題，但署方對外判商欠監管，擔心不少舊單位翻新質素同樣欠佳，沒經濟能力自行裝修的租戶求助無門。

按房委會資料，截至今年第三季，全港約有130條屋邨樓齡21年或以上，占全港237屋邨的55%。吳稱，津貼政策原意為讓租戶盡早入伙，加快空置單位流轉，建議署方善用資源，如單位沒結構安全，應准舊樓單位租戶也可選擇申請津貼。

香港 租金 三星

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