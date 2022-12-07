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香港新冠、流感夾擊 公院急診室擠爆 有人等到惡化插管

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港新冠疫情持續嚴峻，昨日新增9952宗確診個案，輸入個案多達725宗，是疫情爆發以來新高。加上寒流來臨，新冠及流感病人均增加，公院急診室再次滯留大批病人，走廊也排滿病床，部分病人要輪候幾小時才能看到醫生。

文匯報報導，有公院醫生表示，病床供應緊張，更有新冠確診者在急診室輪候六、七小時也無「吉床」安置，病情一度惡化。也有公院的病房助理反映，部分內科病房已超收兩成病人，前線員工工作量大增。醫管局表示，局方正按應對預案增加病床，有需要時亦會善用私家醫院及各暫託中心病床分流病人。

香港昨日新增的新冠確診個案繼續逼近萬宗水平，各類個案均全線上升，其中923間學校共呈報2472宗確診個案，涉2122名學生和350名教職員；有36間學校共44班因出現群組感染，需停課7天。院舍個案方面，14間安老院舍，共17名院友及5名員工確診，31名院友及1名員工需要檢疫；12間殘疾人士院舍，共17名院友及2名員工確診，36名院友需要檢疫。

多間公立醫院急診室再次有大批病人湧至，據悉月前急診室每日平均有8名至10名新冠確診者求醫，但近日增至40多人，患者均出現氣促、發燒及嘔吐病徵，部分人甚至需要聞氧氣，且輪候病床長達六、七小時。至於非新冠、非最緊急的患者等候看診時間更長達8小時至10小時。

明愛醫院急診室醫生李福基昨日表示，近日的病人多來自院舍，在觀察病房等入院。有些病人由早上等到下午，在急診室滯留六、七小時，「等太久，病情惡化，部分人一度停止呼吸脈搏，我們推他回急救房急救，要插管這樣。不太理想，因他在急診室滯留太久。」

他解釋，流感高峰期殺到，加上近日氣溫驟降，到公院求診的確診病人增加，「本來會安排他們入住北大嶼山感染控制中心，但北大嶼也逼爆，無床位收新症，所以就滯留在公院急診室，等公院或北大嶼有病床騰出才能安置這些病人。」

他坦言，病人滯留急診室期間，會在透明隔板間成的等候區輪候，然而當太多確診者滯留時，容易與非確診者交叉感染，他促請醫管局考慮暫時減少非緊急服務，調配更多醫護到前線支援，否則他擔心醫院重現二、三月時病人要露天等上病房的惡劣情況。

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