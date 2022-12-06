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自幼截腸難控排便 未睡逾兩小時 港青認暴動獲減刑囚32月

香港新聞組／香港6日電
在2019年8月的「大三罷」行動中，一名電腦技術員在衝擊將軍澳警署時，用磚頭擲毀警署玻璃窗，案件5日在區域法院審訊，被告承認一項暴動罪。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
在2019年8月的「大三罷」行動中，一名電腦技術員在衝擊將軍澳警署時，用磚頭擲毀警署玻璃窗，案件5日在區域法院審訊，被告承認一項暴動罪。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年8月4日有市民發起「大三罷」行動，多區出現示威，當中一名電腦技術員在衝擊將軍澳警署時，用磚頭擲毀警署玻璃窗。案件昨日在區域法院審訊，被告承認一項暴動罪。辯方求情時透露，被告罹患先天性巨結腸症，需每兩小時如廁，父母亦身患重病。法官考慮到被告身體狀况，判他監禁32個月，以及向政府賠償3000港元（約386美元）。

綜合明報、文匯報報導，被告譚嘉強（現年24歲）另外面對的一項刑事毀壞罪，即同日同地無合理辯解而損壞屬香港警務處的玻璃窗，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞罪，則獲准存檔法庭處理。

譚嘉強昨日與到庭旁庭的胞姊聞判後均眼泛淚光。法官姚勳智在判刑後寄語被告不要氣餒，在獄中好好反思，完成學業後努力工作報答家人。被告回答「多謝法官閣下」。

辯方求情稱，被告父親曾切除一隻腳，行動不便，母親亦患重病，昨未能到庭的雙親希望向法庭表達他們深感難過及遺憾。辯方稱一家依靠被告姊姊任美甲師養家。

辯方形容被告出生兩周便要接受大型手術切除大腸及部分小腸，是亞洲首例，其後一直有失禁問題，每兩小時便要如廁，一生未曾睡多於兩小時；又指被告只因「一剎那」的衝動而犯案，現已得到沉重教訓，重犯機會等於零，並願意作出賠償以表歉意。

據報導，辯方續稱，被告即使身體殘缺，仍沒放棄，完成副學士課程後在都會大學攻讀學士，差數學分便能畢業，校方稱若他在兩年內未能完成學分，將需重新入學，所花時間和金錢將付諸東流；被告明白做錯事須承擔，但望法庭考慮其身體及家庭狀况，酌量減刑。

姚官遂以監禁54個月為量刑起點，考慮他的身體情況，酌情減刑至45個月，另因無案底及認罪，獲進一步扣減，最終判他入獄32個月。姚官另頒下賠償令，被告須向政府賠償3000元。

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