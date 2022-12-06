財爺：香港踏上復常之路 經濟前景樂觀

香港財政司對經濟前景抱樂觀態度，認為現已踏上復常之路；圖為銅鑼灣街頭人來人往。（中通社）

疫下香港 經濟未完全復甦，財政司司長陳茂波表示，本年度政府財政赤字料高達1000億元（港元，下同，約128.7億美元） ，遠高於預算案估算的563億元，但他對經濟前景抱樂觀態度，認為香港現已踏上復常之路。

大公報報導，多位議員關注財政赤字下政府會否再推惠民措施，陳茂波表示，現時未必適合再推「保就業 」計畫，但對消費券計畫則持開放審慎態度。

陳茂波昨日在立法會一個委員會表示，今年財政利得稅和薪俸稅稅收，均較年初估算低，加上保就業計畫和防疫抗疫等開支，預計今年會出現1000億元的財政赤字，財政儲備會進一步下降至約8000億元水平，相當於11個月的政府開支。

另據香港電台報導，陳茂波表示，受第五波疫情 及外圍環境急劇變化打擊，今年香港經濟表現疲弱，考慮到今年前3季的經濟數字，短期前景仍然欠佳，預計今年經濟將會收縮3.2%。他相信如果外圍環境狀況沒比預期差，而本地疫情穩定受控，經濟可於明年逐步重拾動力。

陳茂波指出，雖然來年經濟面對不少挑戰，仍對經濟前景抱持樂觀態度，上月香港舉辦多項國際盛事，包括國際金融領袖投資峰會等，標誌香港踏上復常大道，形容香港已經回來了。

陳茂波說，最新數據顯示，香港經濟活動在踏入第四季有所改善，10月份零售業總銷貨價值按年升幅加快，扣除價格因素，已重拾溫和增長。他又說，更多大型活動及體育盛事將陸續有來，包括本月的香港單車節、明年1月的亞洲金融論壇等，希望有助刺激消費。

他又說展望明年經濟，外圍經濟極具挑戰，預料香港貨物出口將面對巨大壓力，雖然香港經濟持續恢復將抵銷部分負面影響，但如果先進經濟體的加息周期如預期於明年中完結，明年下半年外圍經濟情況或會穩定下來。