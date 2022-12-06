港鐵又出事 疑車卡鬆脫 1500人沿路軌疏散

繼上月港鐵荃灣綫列車車門飛脫後，將軍澳線列車6日早疑車卡鬆脫，駛入將軍澳站時故障停駛。（中通社資料照片）

繼上月港鐵荃灣綫列車車門飛脫後，昨日早上8時30分，將軍澳線列車疑車卡鬆脫，駛入將軍澳站時故障停駛，約1500名乘客在職員帶領下沿路軌疏散，兩名女乘客包括一名孕婦不適送院，服務受阻4小時。肇事韓製列車的車卡與車卡之間相連組件凸起損毀，據悉，將軍澳車廠日前曾更換肇事列車的過渡裝置，故調查方向或包括人為疏忽。

大公報報導，港鐵表示，肇事列車並無偏離軌道，將作詳細檢查，並會檢查同型號列車相關部件，以及全面檢討資產管理及維修保養制度。

運輸及物流局局長林世雄已責成港鐵徹查事故成因。機電工程署亦要求港鐵盡快查明事故成因，並在三日內提交初步調查報告，及在兩個月內完成整個調查並提交詳細調查報告。

另據文匯報導，將軍澳的對外交通向來十分依賴鐵路系統，新界東南立法會議員林素蔚表示，當區鐵路一旦發生事故，交通便陷於癱瘓，甚至出現「孤島」效應，居民出入難上加難。特區政府早前提出興建「三鐵三路」，當中「一鐵一路」包括將軍澳線南延線，以及將軍澳—─油塘隧道將坐落該區，多名立法會議員及區議員均認為，該「一鐵一路」仍不足以徹底解決當區的交通規畫錯配問題，建議增加過海途徑，以及利用將軍澳區現有的小型碼頭，增設渡輪，方便居民過海。