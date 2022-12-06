香港18區指定地默哀 直播追悼江澤民

香港市民6日上午在北角社區會堂觀看江澤民追悼大會直播，並默哀悼念。（中通社）

江澤民 追悼大會將於今日上午10時在北京人民大會堂隆重舉行，昨日繼續有市民前往中聯辦獻花弔唁。為表達對江澤民的深切哀悼，特區政府和市民將與內地同胞一同進行悼念。全港18區多個指定地點安排直播追悼大會，香港 行政、立法、司法機關、政府資助機構和相關業界機構及組織，都將安排員工收看追悼大會及參與默哀。

大公報報導，昨日中聯辦前的弔唁處最後一日開放，前來弔唁獻花的市民絡繹不絕，中聯辦門口獻花處鋪滿白菊，弔唁簿上的一行行留言寄託了市民的哀思和緬懷之情。

今日上午10時，行政會議將收看江澤民追悼大會現場直播及進行默哀。政府總部將安排直播追悼大會，在追悼大會默哀時，員工將同時默哀三分鐘，所有政府政策局及部門亦會作出類似安排；所有政府船隻也將在追悼大會默哀時鳴笛三分鐘。

立法會主席和議員將在立法會綜合大樓全程收看追悼大會。追悼大會默哀時，議員會一同默哀三分鐘，其間綜合大樓所有活動會暫停。立法會原訂於今日上午舉行的所有會議和教育導賞活動已改期。

據報導，司法人員和司法機構職員，除提供緊急服務人員外，將會在其工作崗位站立默哀三分鐘。默哀期間，所有法庭將會休庭，法庭服務將會暫停。所有原訂於今日上午10時開始的法庭聆訊將延至完成默哀後開始。

香港交易所將由上午10時開始，暫停中環交易廣場外部顯示屏上的市場數據顯示，直至三分鐘靜默悼念完結為止，其間港股市場正常運作。港交所行政總裁歐冠昇將帶領管理團隊於香港金融大會堂默哀三分鐘。

醫管局各醫院聯網和管理層將安排直播，方便員工和市民悼念。在不影響病人服務之下，員工應莊嚴地默哀三分鐘。

另據明報報導，港鐵稱追悼大會期間，車站大堂電子顯示屏會發放悼念信息，個別港鐵商場會直播追悼大會，亦會全日關掉所有港鐵商場及辦公室的節日燈飾，以及停播節日音樂。

據報導，香港多間大學安排師生悼念及默哀，8間資助大學至少3間會在校內設場地直播悼念大會，包括科大、浸大及嶺大。嶺大強烈呼籲師生不要穿著色彩豐富的衣服和停止娛樂活動；城大指已透過電郵通知師生有關悼念安排。