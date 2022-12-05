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香港支聯會煽動案不設陪審團 鄒幸彤：不意外

香港新聞組／香港5日電
圖為支聯會在2019年六四30周年，最後一次合法在維園辦燭光晚會。（路透資料照片）
圖為支聯會在2019年六四30周年，最後一次合法在維園辦燭光晚會。（路透資料照片）

已解散的「支聯會」前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，被控「煽動顛覆國家政權」罪，案件於9月14日完成交付高院程序。據悉，繼民主派初選及黎智英案後，律政司已於本月1日發出證書，指該案將在沒有陪審團情況下審訊。支聯會前副主席鄒幸彤形容對決定「不意外」，前支聯會常委蔡耀昌稱，《基本法》保留陪審團制度，質疑高院審理的國安法案件不設陪審團變成常規，至今無一案倖免，做法不正常及不合理。

文匯報報導，律政司發出的證書共列出3項理由，包括案件具有涉外因素、保障陪審員及其家人的人身安全，以及若審訊在有陪審團的情況下進行，有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險。

「支聯會」、李卓人（64歲）、何俊仁（69歲）和鄒幸彤（36歲），同被控一項煽動顛覆國家政權罪。控罪指，他們違反了香港國安法第22條及第23條，即於2020年7月1日至2021年9月8日在香港煽動他人組織、策畫、實施或參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

明報報導，支聯會案是第四宗轉介高院審理的國安法一審案件，翻查資料，四宗案件無一採用陪審團。前支聯會副主席鄒幸彤透過親友在社交網站透露，林定國12月1日發出的證書中，引述案件涉外因素、保障陪審員安全及「有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險」，不設陪審團。鄒形容對決定「不意外」。

蔡耀昌說，透過傳媒得知消息，認為指控支聯會有涉外因素，但理由不詳，認為律政司應解釋，也不應令不設陪審團成為常態或必然，否則對案件被告及整個法治制度不公。

已解散的支聯會及前主席李卓人，兩名副主席何俊仁、鄒幸彤去年9月被落案控告煽動顛覆國家政權罪，何俊仁扣押15個月後於今年8月獲准保釋，李卓人則明日向高院申請保釋。

高院 華人 香港

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