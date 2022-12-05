國家憲法日 駱惠寧：香港徹底「脫殖」 憲法方入民心

4日是國家憲法日，中聯辦主任駱惠寧透過視頻致辭。 （中新社）

昨天是「國家憲法日」，中聯辦主任駱惠寧在座談會視像致辭，談及發揮憲法對香港 「一國兩制」實踐的引領保障作用，提出三個「必須」：包括必須自覺尊重和維護國家的根本制度、必須堅持把維護國家主權、安全、發展利益作為最高原則、必須弘揚以愛國愛港為核心與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。

明報報導，「國家憲法日」座談會昨日在灣仔會展舉行，共有約600多人出席。駱惠寧表示，須增強港人愛國精神，提出只有「完全徹底擺脫殖民統治的影響」，憲法意識才能真正深入民心。行會召集人葉劉淑儀認為，現時部分港人仍有「戀殖」心態，有需要加強年輕人愛國教育 ，但有殖民色彩的街名、建築物毋須改名。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，今次是中央官員首次直接提出去殖化的重要，反映中央將國民教育和強化民族認同感視作當前最重要工作。

香港電台報導，駱惠寧強調，堅定維護國家安全是香港法治的憲制責任和必守底線，香港各界要充分認識確保國家主權、安全、發展利益，才能切實守護好香港。

行政長官李家超表示，憲法是國家的根和本，是治國安邦的總章程，特區成立及落實一國兩制方針的《基本法》都是來自國家憲法。他又說，有責任就黎智英 案關於聘請海外律師一事，提請人大釋法。

全國港澳研究會會長鄧中華認為，必須了解中央全面管治權與香港特區高度自治權是「源」與「流」的關係；他指出，中央對香港亦有全面監督權。

4日國家憲法日，港府保安局帶領六個紀律部隊及青年團隊聯同其他青少年制服團體，在香港海關學院舉行憲法公布實施40周年升旗儀式。圖為九支青少年隊伍以中式步操進場。 （中新社）

另據大公報報導，今年是現行憲法頒布實施40周年，保安局昨日帶領轄下六個紀律部隊，以及各紀律部隊和輔助部隊屬下青年團隊聯同其他青少年制服團體，在海關學院舉行「憲法40周年升旗儀式」，弘揚憲法精神。

律政司司長林定國主禮並致辭，他表示，國歌和國旗是憲法規定的國家象徵和標誌，在國家憲法日舉行莊嚴的升旗儀式，體現香港特別行政區對憲法，即國家的根本大法應有的最高重視，同時亦反映作為中國人應有的國家意識和民族感情。

林定國說，年輕人是「一國兩制」實踐的繼承者，未來社會發展的棟梁，從小學習憲法，尊重憲法，並自覺維護法治的良好素質，對香港、對國家未來發展極為重要。