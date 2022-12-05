亞洲健力錦標賽播錯國歌 港協促網上平台禁「港獨」歌

亞洲健力聯盟致函香港舉重健力總會，對日前舉行的亞洲經典健力錦標賽頒獎禮上播國歌出錯事件作出書面道歉。圖為香港選手連煒楨（前排右二）發現播錯國歌後，即時打出「T」字手勢示意叫停。 （視頻截圖）

杜拜2日舉行的亞洲經典健力錦標賽頒獎典禮出現播錯國歌憾事，亞洲健力聯盟（APF）3日致函香港 舉重健力總會，作出書面道歉。港府署理體育專員鄭青雲昨日表示，已要求港協暨奧委會詳細調查事件，警方亦會展開調查。港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇昨日則指，港府應要求Google 和YouTube禁止「港獨」歌曲上載到網上平台，以避免外界錯誤使用。

文匯報報導，亞洲健力聯盟在信中稱，香港代表隊抵埗時已向賽會提交中國國歌的檔案，惟技術團隊由不同國家的義工組成，不知道中國香港的國歌。技術團隊從互聯網下載來自29個國家或地區參賽運動員 的國歌以作準備，避免有隊伍沒有攜帶國歌。技術團隊其後處理電腦內多個版本時，沒有刪除不正確的檔案，並於頒獎禮上開啟。

信中還提到，技術團隊事後已檢視中國國歌的檔案，亞洲健力聯盟將確保類似事件不再發生。

鄭青雲昨日出席公開活動時表示，從初步資料看到，港協暨奧委會的指引已發揮作用，今次香港運動員和領隊能夠立即作出反應，作出「T」字手勢示意停止播放錯誤歌曲，維護國歌和國家尊嚴，做法恰當。他並強調，會方將會深入調查，以確定有無相關人士需要負責。

另外，港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇昨日指出，今次事件令人遺憾，日後會與主辦機構加強溝通。他表示，港協暨奧委會早前已將正確版本國歌和區旗提供予大會，指引充足和清晰，但對方仍從串流平台YouTube下載宣揚「港獨」的「黑暴」歌曲。由於有關歌曲放在網上，港府應要求網上平台禁止上載涉事歌曲。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜感謝香港運動員能夠即時及恰當作出停止手勢，不過，這些「低級錯誤」屢於國際賽場出現，令賽事蒙上陰影，亦非常不尊重香港。

他指出，香港已提前把正確版本的中國國歌聲帶交予主辦方亞洲健力聯盟，對方有責任查明事故原因，港府應與Google商討，如何禁止違法歌曲繼續在網上出現。

港府已要求中國香港體育協會暨奧林匹克委員會盡快提交調查報告，並嚴肅跟進事件。