鼓勵暴動… 包圍理大11人罪成 年底判刑

2019年11月18日理工大學一帶發生連串衝突事件，警方當晚拘捕213人，其中11人罪成。(Getty Images)

2019年11月18日理工大學一帶發生連串衝突事件，警方當晚在油麻地拘捕213人，其中11人被控暴動、公眾地方管有攻擊性武器及管有適合作非法用途的工具等罪，他們在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，案件押後至本月17日求情，本月31日判刑，期間全部人還押。

警方昨在庭外表示，被控暴動的213人分拆成17案，本案為首宗經審訊後被定罪的案件。

香港 電台報導，暫委法官香淑嫻裁決時表示，當日警方發射了逾200枚催淚彈及逾200發橡膠子彈，路面亦有路障和火堆，偶爾更發生爆炸，情況十分危險。在長達50分鐘的對峙中，警方多次要求示威者離開，但他們不為所動。

法官指出，全部被告知悉身處暴動現場而選擇留下與警方對峙，藉以壯大示威者聲勢，鼓勵他人成為暴動一分子並作出破壞社會安寧的行為；各被告案發時身穿黑色衣著及配戴防毒裝備，與2019年6月起以來示威者的常見裝束吻合，毋庸置疑是用作保護或掩飾身分，明顯有備而來。

明報報導，11名被告依次為文員李卓珩、地盤工陳駿煒、IVE學生劉嘉樂、攝影 師鄭家裕、獸醫護士廖卓賢、理大學生馬宇亮、酒店接待員謝澔庭、倉務員容家俊、運輸工勞尚文、學生梁楀燊、無業張賀祺。

11名被告依次為文員李卓珩、地盤工陳駿煒、IVE學生劉嘉樂、攝影師鄭家裕、獸醫護士廖卓賢、理大學生馬宇亮、酒店接待員謝澔庭、倉務員容家俊、運輸工勞尚文、學生梁楀燊、無業張賀祺，昨被裁定於2019年11月18日，在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

法官指，其中7名被告另被控管有武器等罪，其中4人罪成，3人罪脫。法官指李卓珩管有的雷射筆是趁機照射警員眼睛，馬宇亮手持的汽油彈，更是示威者在暴動期間用以對付警方的武器，裁定二人在公眾地方管有攻擊性武器罪成。