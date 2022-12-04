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播錯國歌… 港要求下架影片 亞洲健力聯盟書面道歉

香港新聞組／香港4日電
港協暨奧委會日前向轄下所有體育總會發出「香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引」，即日生效。（香港中通社）
港協暨奧委會日前向轄下所有體育總會發出「香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引」，即日生效。（香港中通社）

針對2022亞洲經典健力錦標賽頒獎禮，大會誤將反送中歌曲「願榮光歸香港」，當成中國國歌「義勇軍進行曲」播放一事，香港舉重健力總會昨發聲明稱，已向主辦機構及亞洲健力聯會提出嚴正交涉，要求詳細調查出錯原因及要求有關單位將相關片段從Youtube頻道下架，並會就事件向港協暨奧委會及相關政府部門提交報告。

香港電台報導，亞洲健力聯盟（APF）已向香港舉重健力總會書面道歉，信件說，技術團隊在事後已檢視國歌檔案，亞洲健力聯盟執委會和技術團隊將保證類似事件不再發生。據悉，昨天下午約下午2時左右，再翻看相關影片，發現影片已被下架，無法再播放。

香港01報導，香港舉重健力總會指出，在比賽前已按照港協暨奧委會指引，於11月28日向港協暨奧委會索取附有正確國歌和區旗的工具包，其後帶往杜拜，並在12月1日抵達後主動聯絡主辦單位，向他們提供正確版本的國歌，包括國歌名稱及區旗的規格。

當發現播錯國歌時，總會運動員和領隊在事件中，已按照港協暨奧委會指引即時要求停播錯誤的國歌，並通知主辦機構作出更正。

香港選手連煒楨於女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中奪冠，在頒獎禮奏國歌時，大會播放「願榮光歸香港」英語版。連煒楨皺眉大感疑惑，在望向場外一會後，展示「T字」手勢示意叫停，播錯大約16秒。之後全場靜默約1分10秒，才改播「義勇軍進行曲」，奏國歌環節繼續進行，不過未有完整播完就結束。

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