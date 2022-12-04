播錯國歌… 港要求下架影片 亞洲健力聯盟書面道歉
針對2022亞洲經典健力錦標賽頒獎禮，大會誤將反送中歌曲「願榮光歸香港」，當成中國國歌「義勇軍進行曲」播放一事，香港舉重健力總會昨發聲明稱，已向主辦機構及亞洲健力聯會提出嚴正交涉，要求詳細調查出錯原因及要求有關單位將相關片段從Youtube頻道下架，並會就事件向港協暨奧委會及相關政府部門提交報告。
香港電台報導，亞洲健力聯盟（APF）已向香港舉重健力總會書面道歉，信件說，技術團隊在事後已檢視國歌檔案，亞洲健力聯盟執委會和技術團隊將保證類似事件不再發生。據悉，昨天下午約下午2時左右，再翻看相關影片，發現影片已被下架，無法再播放。
香港01報導，香港舉重健力總會指出，在比賽前已按照港協暨奧委會指引，於11月28日向港協暨奧委會索取附有正確國歌和區旗的工具包，其後帶往杜拜，並在12月1日抵達後主動聯絡主辦單位，向他們提供正確版本的國歌，包括國歌名稱及區旗的規格。
當發現播錯國歌時，總會運動員和領隊在事件中，已按照港協暨奧委會指引即時要求停播錯誤的國歌，並通知主辦機構作出更正。
香港選手連煒楨於女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中奪冠，在頒獎禮奏國歌時，大會播放「願榮光歸香港」英語版。連煒楨皺眉大感疑惑，在望向場外一會後，展示「T字」手勢示意叫停，播錯大約16秒。之後全場靜默約1分10秒，才改播「義勇軍進行曲」，奏國歌環節繼續進行，不過未有完整播完就結束。
上一則
鼓勵暴動… 包圍理大11人罪成 年底判刑
下一則
FB留言