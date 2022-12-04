我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

又播反送中歌 領獎港將比T喊停 港府：有人海外「搞事」

香港特派員李春／香港4日電

再有國際賽事在香港運動員獲頒獎時，應播「中國國歌」時播出香港反送中運動歌曲「願榮光歸香港」，香港運動員連煒楨立即打出「T」字手勢喊停，大會才更正；港府表示強烈不滿，港協暨奧委會義務秘書長王敏超指是有人在海外「搞事」。

2022亞洲經典健力錦標賽在迪拜舉行，香港運動員連煒楨在47公斤賽事中奪得金牌，頒獎儀式上奏播「國歌」時，播出香港反送中歌曲，連煒楨打出「T」字手勢，大會隨即停止播放歌曲，之後重新播放「中國國歌」。

這是近期國際賽事中，再次出現香港運動員出場或頒獎時「播錯歌」。此前亞洲七人制橄欖球系列賽11月在南韓舉行，11月13日南韓對香港的決賽中，運動員出場時大會播出反送中歌曲「願榮光歸香港」，之後香港抗議，南韓稱是誤播。

港協暨奧委會11月22日向轄下所有體育總會發指引，要求運動員及隊伍參與國際體育賽事期間，如發現播放「國歌」或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，並要求立即更正。

香港政府發言人說，根據港協暨奧委會的初步報告，香港運動員和領隊已按照指引，在頒獎典禮上即時作出回應，促使主辦機構停止典禮並作出更正。香港政府十分重視事件，已要求港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進。

港協暨奧委會表示，事後已與舉重健力總會取得聯繫，得知總會在11月28日出發比賽前，已取得附有正確「國歌和區旗」的工具包，帶往比賽使用，之後主動聯絡相關國際單項運動聯會及亞洲單項運動聯會，提供正確版本的「國歌及區旗」的規格。

港協已責成舉重健力總會，向主辦機構及亞洲健力聯會詳細調查出錯原因，並提交報告。香港舉重健力總會說運動員已跟隨指引，現已查證大會電腦中的版本是正確「國歌」。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超說，已責成香港舉重健力總會進行調查，並向國際總會作出投訴，目前仍在調查原因。他稱，現在有「害群之馬」在海外「搞事」，估計今次有機會是刻意出錯。

香港行政會議成員湯家驊稱，接連有人在類似場合播放同一首歌，是宣揚港獨的違法行為，一旦證實有犯罪意圖，應根據國際法容許的情況下跟進。

香港 運動員 反送中

上一則

無人接班+難有轉機 16年公民黨恐解散清盤

下一則

定速巡航故障？越野車高速路狂飆5小時 因沒油停下獲救

延伸閱讀

香港參加國際賽事 再有錯播反送中歌

香港參加國際賽事 再有錯播反送中歌
律師湯家驊：港應重新檢視洋律師赴港執業安排

律師湯家驊：港應重新檢視洋律師赴港執業安排
香港欖球隊 錯播國歌風波

香港欖球隊 錯播國歌風波
又有國際賽將「榮光」當中國國歌 港運動員叫停

又有國際賽將「榮光」當中國國歌 港運動員叫停

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目