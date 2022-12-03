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圍攻港府總部6人認暴動罪 最重囚3年

香港新聞組／香港3日電
2019年9月29日，群眾在金鐘圍攻政府總部，案件2日在區域法院判刑，6人開審前認暴動罪，案中一名註冊女護士判囚2年半，4人判囚3年。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
2019年9月29日，群眾在金鐘圍攻政府總部，案件2日在區域法院判刑，6人開審前認暴動罪，案中一名註冊女護士判囚2年半，4人判囚3年。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年9月29日，群眾在金鐘圍攻政府總部打砸燒，有96人被控暴動，法院分案處理，其中一批9名被告中，有6人開審前認暴動罪，昨日在區域法院判刑。案中一名註冊女護士判囚2年半，4人判囚3年，案發時未成年的男被告被判入教導所。法官陳廣池判刑時指，6名被告自稱沒有使用暴力，但背後沒有 「大台」策畫，實匪夷所思。

香港文匯報報導，昨日判刑的6名被告依次是案發時15歲的男學生、黎浩彬（23歲）、江璧怡（28歲）、洪聰滿（28歲）、陳航生（22歲）及劉文輝（31歲）。他們承認於2019年9月29日，在金鐘政府總部外一帶參與暴動。洪和陳另分別被控襲警及公眾地方管有攻擊性武器罪，獲法庭批准擱置存檔不予起訴。

法官陳廣池判刑時指，案發時，數以百計的黑衣人衝擊象徵香港行政核心的政府總部，其間投擲汽油彈和硬物，堵路癱瘓交通，場面怵目驚心。被告供稱現場有人提供防毒面具和頭盔等物，若背後無「大台」策畫和組織，那實在是匪夷所思。雖然各被告自稱只是參與者，沒有使用暴力，但正是人多勢眾才使暴徒更加凶殘，以為自己「戰士」，卻不知為何而戰，實屬可悲。

陳廣池指，對6名被告及其家人而言，本案是一宗悲劇及徹徹底底的傷痛教訓。從各被告的求情陳詞中，看不見慷慨凜然的「政治豪情」或政治立場，只見「人云亦云」的羊群心態，不知就裡地干犯本案且留下終身案底，但那些推手就自由自在地看著被捕者和家人的悲劇，坐享政治紅利。

報導說，陳廣池認為，由於案件是在國慶節前兩天發生，而衝擊政總是嚴重挑戰特區政府和國家權威，加上暴動廣泛使用汽油彈及有組織和有預謀，均屬加刑因素，但沒有證據證明各被告有使用暴力或安排策劃，故以監禁4年為量刑起點。

由於6名被告在開審前認罪，除案發時15歲被告及任職註冊護士的江璧怡外，其餘4名被告均判監3年。其中，江璧怡因參與社區疫苗接種計劃的獲嘉許狀，及有深切反省，酌情減刑，判她監禁2年半。案發時15歲的男被告，其犯案程度較嚴重，理應判處較重刑期，但考慮到年紀及報告建議，遂判處他教導所令。

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