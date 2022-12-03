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江澤民追悼會 港12．6電視直播 全體默哀3分鐘

香港新聞組／香港3日電
香港大批市民，近日前往中聯辦弔唁中國前國家主席江澤民。（中通社）
香港大批市民，近日前往中聯辦弔唁中國前國家主席江澤民。（中通社）

香港特區政府發言人昨日表示，前國家主席江澤民追悼大會將於6日上午10時在北京人民大會堂隆重舉行。為表達深切哀悼，香港將安排電視直播，特別行政區政府和市民將將同時默哀3分鐘、全港所有政府機構（包括香港境外辦事處）的國旗及區旗下半旗誌哀、所有政府船隻在追悼大會默哀時鳴笛三分鐘，與內地同胞一同進行悼念。

綜合大公報、明報報導，有關安排如下：香港電台將安排電視直播追悼大會，供市民收看，政府總部亦將安排直播。在追悼大會默哀時，員工將同時默哀三分鐘，所有政府政策局及部門亦會作出類似安排。同時，18區民政事務處亦會於指定地點作出安排，方便市民收看追悼大會直播並參與默哀，民政事務總署稍後會公布地點。所有政府船隻在追悼大會默哀時鳴笛三分鐘。政府將聯絡政府資助機構和相關業界機構及組織，安排員工收看及參與默哀。

追悼大會當日，全港所有政府機構（包括香港境外辦事處）的國旗及區旗下半旗誌哀。政府官員不出席任何公共娛樂活動，所有由政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動應按情況安排延期或取消。政府呼籲業界機構或組織延期或取消其在12月6日的娛樂及慶祝活動，並盡早就相關安排作出公布。

行政會議將於12月6日上午收看追悼大會現場直播及進行默哀，當日的行政會議將在追悼大會後隨即進行，特首李家超在會議前會見傳媒的環節不會舉行。

報導指出，教育局昨日向香港中小學、幼稚園發信，須在追悼大會當日下半旗誌哀，除畢業禮或頒獎典禮外，停辦所有慶祝活動，例如慶祝會、聯歡會等，而當日舉行的非慶祝性質活動，亦不應包括娛樂及表演部分。信件指出，學校應按本身情况，安排師生於當天上午10時默哀3分鐘，並建議學校安排師生收看悼念大會。

海洋公園在政府公布後，隨即通知傳媒，原定月6日舉行的聖誕節傳媒活動將延至12日，稱江澤民追悼會是改期的重要考慮因素，以示對已故國家領導人之尊重，改期安排是公園的決定。

香港 江澤民 教育局

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