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港人因疫情管控受困廣州38天 向港駐廣東辦事處求助後才返港

香港新聞組／香港3日電
一名港人在廣州海珠被封鎖了38天，近日與數十名港人成功返港。圖為海珠區市民日前在客村地鐵站附近做核酸檢測。（中新社）
一名港人在廣州海珠被封鎖了38天，近日與數十名港人成功返港。圖為海珠區市民日前在客村地鐵站附近做核酸檢測。（中新社）

一名叫Peter的港人向香港媒體投訴廣州市的防疫管控，指他在廣州海珠被封鎖了38天，期間大門曾被反鎖，經求助後，近日與數十名港人最終成功返港。

明報報導引述Peter說，他於10月從香港到廣州探親，住在海珠鷺江社區，期間廣州COVID-19疫情嚴峻，海珠成為重災區，同月24日一覺醒來，整個社區被劃為臨時管控區。

據報導，Peter憶述，管控剛開始，大家都十分配合，每天參加核酸檢測，不料第8天屋苑有人染疫，感染者所住大樓被劃為高風險區，居民不能出門，其他大數則按「臨時管控」管理。

隨後廣州染疫人數急增，醫院和方艙床位不足，屋苑感染者要2至7天才能轉走；待感染者被送走後，大樓其他居民要再封控5至7天，即全部人「陪封」10天以上。

報導說，之後，他的住區每隔幾天就有一人染疫，導致封控期不斷延長。由於無法返港，Peter被迫向香港公司辭職。

Peter說，他多次申訴無果，最後向香港特別行政區駐廣東辦事處求助，近日和另外數十名港人終於獲香港工會聯合會安排搭乘大巴回港，而此時他已被封困38天。就在他快到達深圳時，廣州才宣布「解封」。

香港 檢測 疫情

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