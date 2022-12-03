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香江觀察／86歲婦情傷 港4大詐騙不斷創紀錄

香港特派員李春
香港電話騙案和網上騙案多，不斷創紀錄，圖為港警曾舉行記者會，通報早前港澳聯合打擊網上求職騙案，成功瓦解一個詐騙集團，拘捕56人。（ 中新社資料照片）
香港電話騙案和網上騙案多，不斷創紀錄，圖為港警曾舉行記者會，通報早前港澳聯合打擊網上求職騙案，成功瓦解一個詐騙集團，拘捕56人。（ 中新社資料照片）

香港電話騙案和網上騙案多，不斷創紀錄，繼去年電話騙案騙出一單最高金額的紀錄後，近日再破一單網上騙案，可能創下網上情緣騙案被騙最高齡的紀錄。

去年香港山頂豪宅的90歲阿婆，被聲稱大陸公安者致電稱涉及重案，自稱是公安「特務」者居然登門陪老婦人到銀行匯款，5個月內匯走2億5000萬元（港元，下同，約3209萬美元），成為歷年電話騙案中涉及金額最高的一案。

近日香港警方再爆一案，是網上情緣騙案，一名86歲老婦，透過Whats App認識網友並被發展為「情侶」。對方說要寄定情之物，誰料郵件被扣留，需繳通關費。老婦人繳上9400元，然後反應過來明白受騙，向警方報案求助。

香港目前的騙案，主要是四大類，其中三類在網上，即網上投資騙案、網上情緣騙案、網上求職騙案，再加上電話騙案，主要是冒充大陸公安、法院之類，指稱接電者涉及刑事案件。

香港網上情緣騙案在逐漸增多，有人認為可能跟疫情期間出門不便，更加寂寞有關。港警今年前9個月已接獲1176宗網上情緣騙案，都是先騙感情後騙錢，以女性被騙最多。

香港騙案中不少是騙成後上門取款，最近一宗騙案，騙徒上門取走10萬元，食髓知味，再度上門要再拿20萬元，引起被騙者疑心才報警破案。

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