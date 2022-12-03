港樓價跌勢加劇 創近5年新低 料尚有10%下跌空間

香港政府數據顯示，香港私人住宅樓價連跌5個月，跌至近5年低位。（中通社）

據香港 政府數據顯示，香港私人住宅樓價連跌5個月，跌至近5年低位，有分析指，現階段難以估計樓價何時止跌，並預期二手樓市蝕讓情況將持續惡化。儘管地產企業紛紛表示期望政府「減辣」（放開購房政策）刺激樓市，但港府方面表示暫無調整樓市措施的計畫。

綜合港媒報導，香港特別行政區財政司司長陳茂波稱，美國加息令香港樓市有壓力，但不認為有需要「托市」，政府沒有計畫放寬香港房地產政策。

飽受升息糾纏的樓市跌勢加劇，反映樓價走勢的中原城市領先指數 （CCL）最新報159.16點，按周跌0.38%，連跌8周共6.72%，該指數由歷史高位累跌16.82%，單計今年則累跌13.76%，料明年新春前後CCL將下試144點支持位，意味樓價尚有10%下跌空間。 此外，物業買賣宗數創4年新低，11人爭一單交易，經紀大嘆錢難賺。

大公報報導，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL最新報159.16點，重返2017年10月水平，按周跌0.38%，連跌8周共6.72%。11月3日加息後首周，樓價持續向下，跌勢未止，CCL連續2周處於160點之下。CCL由歷史高位累跌16.82%，2022年計累跌13.76%。

估計明年新春前後CCL將再下試144點支持位，現時距離目標差15.16點或9.53%。12月中旬美國議息，本地樓價會否出現短暫爭持，仍需觀察。

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報158.8點，重返2017年4月水平，按周跌0.48%；CCL（中小型單位）報157.24點，重返2017年5月水平，按周跌0.49%。CCL、CCL Mass、CCL（中小型單位）齊跌8周，分別累跌6.72%、6.98%及6.96%；CCL（大型單位）最新報168.45點，重返2018年2月水平，按周升0.10%，連跌2周後回穩。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，如果至年底前沒有任何利好樓市消息出現，兼受內地疫情 反覆，通關無望夾擊，預料年底前指數再跌逾2.5%，全年樓價指數料跌15%。

另據文匯報報導，加息兼逢經濟差，樓市買賣大幅萎縮，靠開單賺錢的地產代理行業近月叫苦連天。據土地註冊處資料統計，11月份整體樓宇 (包括住宅、車位及工商舖物業)買賣合約登記錄3713宗及302.28億元（港元，下同，約38.8億美元） ，按年分別下跌48.7%及52%，其中一手成交按年跌幅更高達八成以上。整體物業買賣宗數為近4年新低，平均攤分予4萬1239名 (截至11月30日數字) 持牌代理的話，則平均要11人爭一張單。有代理形容，現在客人都懂得開天殺價，做一單Deal（交易）難度是「五星」，但不做的話可能連底薪都拿不到。

有從事地產代理的阿積（化名）者透露，自己入行第五年，以往每個月平均都有數萬元收入，好的話一個月落袋十多萬元佣金，但今年遇上樓市下行，發展商不開盤，即使有新盤也很難推銷，有時要靠「老底」（底薪）生存，幸好之前有點積蓄尚能應付過去，加上現時公司日日都講大裁員，搞到人心惶惶，「好像日日提醒你隨時會失業！」