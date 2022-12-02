港疫情又升溫 醫師：非強迫所有人打第5針

醫師林永和表示，並非要強迫所有人都接種第5針，亦不是要無止境地接種。（取材自香港電台）

香港 1日 公布新增1萬137宗新冠個案，為9月初以來確診人數再次破萬。政府專家建議已完成接種四劑疫苗 ，或已接種三劑及曾受感染並超過半年的成人，可選擇於完成最後一次接種或康復後6個月，在知情同意下選擇接種多一劑；18歲或以上免疫力 弱人士，相關間距可縮短至3個月。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和表示，並非要強迫所有人都接種第5針，亦不是要無止境地接種，而是見到有部分接種超過半年的人士陸續出現感染，亦有市民詢問能否打第5針，加上外國亦陸續開始接種第5針，強調只是提供多一個選擇。

林永和說，在安老及殘疾人士院舍有近三成人出現二次感染，不少人是相隔約半年後出現，而國際間的看法都是相隔半年可以接種加強劑，所以專家看不到有理由不讓市民打第5針。

專家亦建議已接種四劑疫苗、或已接種三劑並曾受感染的安老院舍和殘疾人士院舍院友，可按個人需要接種額外一劑二價疫苗，亦可在知情同意下選擇原始病毒株疫苗。林永和認為一些較高風險人士，包括院舍的院友、醫護人員、在食肆工作人士，可以選擇打第5針加強保護。

他又說如果選擇打第5針，可以選擇二價疫苗，又或者原始病毒株疫苗或科興疫苗亦可以，市民接種前可詢問醫生的意見。根據數據，二價疫苗的保護力較理想，即使之前打開科興疫苗的人士，第5針亦可以考慮「溝針」接種復必泰二價疫苗。