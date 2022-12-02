走過52載 漢榮書局年底歇業 「在這沒有買不到的教科書」

70年代漢榮書店門市。（取材自漢榮書局網站）

1970年開業的漢榮書局昨天宣布將在12月31日結束門市營業。曾有指沒有在漢榮買不到的教科書，而漢榮6位負責人發文表示，熄燈決定實屬無奈而沉重，因深知未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，「如今只好忍痛放下」，選擇將門市結業。

香港 01報導，漢榮書局6位負責人石漢基、黃清翹、石國基、伍秀梅、石永基、及麥美娟發文宣布，漢榮書局將於12月31日結束門市營業。他們在文中都提到，6人今年均已「登陸越柒」，工齡長達40多年至60年，長時間的辛勞對身體多處造成不同程度的損傷，加上新冠疫情 持續的影響，香港教科書的供應鏈被破壞，中學教科書售賣期大幅壓縮一半。

報導指出，他們表示，面對這挑戰，在全體同事和暑期工協助，完成向數萬名學生提供課本的銷售服務，認為已為書局建立了半世紀的業務畫下一個完美的句號；這次決定實屬無奈而沉重，但深知未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，直言「如今只好忍痛放下」，選擇結業。

80年代漢榮書店門市。（取材自漢榮書局網站）

不過，他們表示，未來會繼續推廣文化藝術來加強兩岸文化交流，加強捐資助學的投放力度，而漢榮子公司「導師出版社有限公司」仍會堅持繼續出版質優價廉的中學教科書。