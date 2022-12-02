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走過52載 漢榮書局年底歇業 「在這沒有買不到的教科書」

香港新聞組／香港2日電
70年代漢榮書店門市。（取材自漢榮書局網站）
70年代漢榮書店門市。（取材自漢榮書局網站）

1970年開業的漢榮書局昨天宣布將在12月31日結束門市營業。曾有指沒有在漢榮買不到的教科書，而漢榮6位負責人發文表示，熄燈決定實屬無奈而沉重，因深知未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，「如今只好忍痛放下」，選擇將門市結業。

香港01報導，漢榮書局6位負責人石漢基、黃清翹、石國基、伍秀梅、石永基、及麥美娟發文宣布，漢榮書局將於12月31日結束門市營業。他們在文中都提到，6人今年均已「登陸越柒」，工齡長達40多年至60年，長時間的辛勞對身體多處造成不同程度的損傷，加上新冠疫情持續的影響，香港教科書的供應鏈被破壞，中學教科書售賣期大幅壓縮一半。

報導指出，他們表示，面對這挑戰，在全體同事和暑期工協助，完成向數萬名學生提供課本的銷售服務，認為已為書局建立了半世紀的業務畫下一個完美的句號；這次決定實屬無奈而沉重，但深知未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，直言「如今只好忍痛放下」，選擇結業。

80年代漢榮書店門市。（取材自漢榮書局網站）
80年代漢榮書店門市。（取材自漢榮書局網站）

不過，他們表示，未來會繼續推廣文化藝術來加強兩岸文化交流，加強捐資助學的投放力度，而漢榮子公司「導師出版社有限公司」仍會堅持繼續出版質優價廉的中學教科書。

漢榮書局創辦人石景宜及其太太劉紫英，1950年代曾在廣州市經營「忠誠書店」，至1960年代初期在九龍旺角奶路臣街推着木頭車，賣二手課本，後來於旺角「國榮大樓」樓梯底下的一個鋪位，名為「國榮書店」，至1970年，再租下相鄰的一個面積僅為百多呎的店鋪以擴充業務，並將書店改名為「漢榮書店」，其後開始轉為售賣全新教科書；至1982年，正式定名為「漢榮書局有限公司」，他三名兒子及兒媳也陸續加入書局。

2011年，漢榮書局遷往油麻地彌敦道。（取材自漢榮書局網站）
2011年，漢榮書局遷往油麻地彌敦道。（取材自漢榮書局網站）

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