確診又破萬例 港：若惡化可能收緊防疫

香港 昨公布新增1萬137宗新冠個案，為9月初以來再次破萬。文匯報報導，醫務衞生局副局長李夏茵表示，儘管疫情上升但目前不宜放寬現行的社交距離措施，強調港府不願走回頭路，但若疫情持續惡化，不排除再度收緊防疫 措施。她強調，政府將大力推高「一老一幼」高危人群的疫苗接種率，以降低入院和重症風險。

報導指出，至於防疫措施，李夏茵表示，現階段不宜放寬社交距離措施及入境限制，目前亦未走到要收緊防疫措施的地步，「但如果情況真的惡化，例如好像有些地方如加拿大，如果有另一種病毒，例如新冠病毒加流感 ，再加上RSV（呼吸道合胞病毒感染）。我們要再收緊並非因為新冠，可能因為有其他因素導致，我們不會完全排除這個可能。不過這刻未到這地步。」

據明報報導，港府錄得近3年來首宗兒童流感嚴重個案，3歲男童事主被診斷感染甲型流感併發休克，情况危殆，需用呼吸機及強心藥。有流行病學學者認為，香港防疫措施仍嚴謹，料今冬流感不會出現爆發，有立法會議員質疑因流感收緊措施是「殺雞用牛刀」，籲當局三思。

報導稱，立法會議員江玉歡認為，法律而言，現行社交距離措施是因應新冠疫情而定，不能貿然用於應對流感；她質疑新冠疫情勉強可說是緊急事態，若因流感高峰收緊措施，猶如「殺雞用牛刀」，損害香港國際形象。

報導說，港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩表示，當流感消失愈久，下一次爆發便愈嚴重，唯香港仍維持一定防疫措施，相信今冬不會出現流感爆發。他認為利用防疫措施避免醫療系統超負荷是合適做法，但不應長期維持，並估計倘香港明年解除防疫限制，下個冬季將面臨更嚴重流感。