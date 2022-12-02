李家超、林鄭 赴江澤民靈堂致哀 近7000市民赴中聯辦悼念

香港中聯辦設靈堂吊唁江澤民，圖為香港特首李家超（右）向江澤民遺像鞠躬。 （取材自中聯辦）

前國家主席江澤民 於11月30日逝世，香港 社會各界通過到中聯辦搭設的靈堂弔唁、致送花圈、獻花等多種形式，表達深切哀悼和崇高敬意。現任特首李家超及前任特首林鄭月娥、梁振英、曾蔭權都到靈堂悼念，前行政長官董建華致送花圈以示哀悼，百米長龍、近7000市民自發前去獻花寄哀思。

大公報報導，昨日上午7時，香港中聯辦下半旗誌哀，中聯辦大樓門前的紅色地毯已更換為灰色，亦有市民及學生手持鮮花前往現場悼念。除香港中聯辦等中央駐港機構外，香港特區政府總部、香港特區立法會綜合大樓、香港特區司法機構辦公樓、金紫荊廣場等主要建築物的國旗及香港特區區旗均自昨日起下半旗誌哀。

李家超、梁振英、林鄭月娥等人，在哀樂聲中緩步來到江澤民同志 的靈堂前肅立默哀，向江澤民同志的遺像三鞠躬，表達對江澤民的無比崇敬和深切哀悼。特區政府三司司長、副司長，十五局負責人，行政會議成員，立法會主席和議員，司法機關主要負責人，民建聯、工聯會、新民黨、經民聯、自由黨，香港島各界聯合會、九龍社團聯會、新界社團聯會，香港友好協進會、港區省級政協委員聯誼會、香港僑界社團聯會，香港青年聯會、菁英會、華菁會等團體的代表近300人來到靈堂，深切悼念江澤民同志。

數千市民昨日亦自發來到中聯辦大樓外，排起長長隊伍，他們捧著鮮花，手持江澤民同志生前照片和「沉痛悼念江澤民同志」「永遠緬懷敬愛的江澤民同志」等標語，在獻花處深情擺放鮮花，寄託哀思。

香港民眾在中聯辦排隊悼念中國前國家主席江澤民。（路透）

文匯報報導，隊伍中有年近80、曾在1998年與江澤民有「一面之緣」的市民，有受到江澤民深刻影響投身工程事業的年輕人，還有將江澤民當作榜樣的小朋友。他們讚揚江澤民對香港順利回歸祖國、對國家改革開放等作出的貢獻，他們共同回憶江澤民為他們留下的記憶和影響，共同緬懷這位和靄可親的長者。

80後鄭先生昨日帶同7歲的兒子一起到場獻花悼念。鄭先生說，是兒子主動要求自己帶他到場悼念。鄭小朋友說，他在學校學習到江澤民是個對國家有貢獻的人，「江澤民為咗國家做好多嘢，我希望做同佢一樣嘅人。」

由內地來港攻讀博士的張先生昨日專程到場簽寫弔唁冊，更在受訪期間一度禁不住落淚。他說，江澤民是他一直都喜歡的國家領導人，對他個人影響也非常大。他說，江澤民是電機工程系畢業，故自己自小亦朝着工程專業發展。在他心裏，江澤民個性鮮明，有很強個人魅力，懂多國語言。江澤民的離世，讓他覺得是一位和藹可親的長輩突然從身邊離開了。