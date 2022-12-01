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港區人代41人爭36席 新人逾2/3 孫中山後人參選：團結兩岸三地

香港新聞組／香港1日電

港區人大代表選舉提名期昨日結束，至少有41人報名參選，本月15日將選出36個代表；已報名的參選人中，15人為現屆人大代表，爭取連任，換言之，新一屆港區人大代表團將有逾三分之二為「新人」。

香港01報導，孫中山第五代後人、去年曾參加立法會選舉的孫偉勇在最後一日提交報名表，預料共取得近150張提名票，期望透過家族優勢、發揮自己專業所長，為國家及香港作貢獻；也希望利用港區人大平台向國際宣揚中華文化，團結兩岸三地人民。

今屆人大代表選舉的參選人數目，較以往為少。明報報導，以上屆2017年換屆為例，有49人報名，競逐36個席位，未能當選但獲得總票數三分之一的6名參選人，最後成為補充委員；而2012及2008年的換屆選舉，則分別有52人及90人報名。按參選人數比較，今屆選舉的競爭相對未及過往激烈。

據報導，現屆港區人大代表吳秋北昨再補交200多張提名票，連同早前提交的200多張提名票，即最少有近500張提名票；已擔任兩屆人大代表的他，被問到會否參選人大常委，他僅稱「言之尚早」。

至於哪位參選人能勝任人大常委一職，吳秋北向本報補充，現階段難以評價誰人德高望重，可當選人大常委；他相信，任何參選人目前都以人大代表選舉為先，能夠當選再作其他考慮。

報導說，現屆港區人大代表陳曼琪昨亦再補交近300張提名票，連同早前報名提交的提名票，她共取得逾500張提名票。

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