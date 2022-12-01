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恒指11月漲26% 創24年最強單月

香港新聞組／香港1日電

內地三支箭穩房地產行業，疊加優化防疫措施，港股連跌4個月後終見起色。恒指在11月最後一個交易日升392點，全月累升3910點，漲幅達26%，創過去24年最強單月升市。

大公報報導，73隻藍籌股上月罕見全數報升，其間內房物管動力最強，碧桂園、碧桂園服務、龍湖升幅皆超過一倍。展望12月份，證券界預期，恒指有機會上試20000點，但建議逢高減持止賺。

據報導，綜合11月份，港股好友大豐收。恒指累升3910點，終止連跌4個月悶局，漲幅26.6%，是1998年10月份以來最大單月升市；國企指數累升1435點，漲幅29%，是2003年12月份以來最大升市；科技指數升945點或33.1%。

報導指出，展望12月份，Vantage客席分析師李慧芬指出，港股在11月出現拐點，相信大市升勢延續，不排除上試20000點，只是警惕市場波動性會較大，12月初可能會出現調整。

恒生投資管理投資總監薛永輝則認為，雖然恒指極可能已經見底，但仍處於「慢熊」格局，牛市尚未出現。港股2023年續有反彈空間，或可跑贏美股，但要注意大市走勢較為反覆，不建議高追。

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