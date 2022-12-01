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白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

港白紙運動 保安局：有「再次顏色革命」雛型 必嚴正執法

香港新聞組／香港1日電
香港大學學生悼念烏魯木齊火災遇難者，日前在街頭舉白紙抗議內地對防疫的嚴格限制。（路透資料照片）
香港大學學生悼念烏魯木齊火災遇難者，日前在街頭舉白紙抗議內地對防疫的嚴格限制。（路透資料照片）

香港近日也出現「白紙運動」，保安局局長鄧炳強表示，過去幾日有大專院校及街頭，以紀念新疆烏魯木齊致命火警為名，試圖煽動針對中央的活動，使用統一的道具，在2019年出現過的積極份子亦有參與。他認為是有高度組織性，當局發現有人在網上作號召，留意到有「再次顏色革命」的雛型，執法人員必定會嚴正執法。

明報報導，有立法會議員認為，市民表達意見並非一定反政府，有參與示威內地人說，早預料政府會以「煽動」等罪狀加諸示威者身上。

香港電台報導，鄧炳強提醒年輕人不應被煽動，否則可能要承受法律後果，亦不論身分是否內地學生或傳媒等，執法人員必定會嚴正執法，又警告另有圖謀的人士，任何危害國家及香港的事情都不會得逞。

鄧炳強說，有人刻意去找出社會矛盾事件，然後煽動分化，組織他人上街，並以大專院校為基地，用相同道具；下一步會推出抗爭手冊、主題曲，再製造大量假消息、假新聞抹黑中央、政府及執法人員，及後再占領街頭，再出現大型暴動情況，令社會一片混亂，有必要防患未然。

他強調，如市民不想社會重回2019年混亂不堪的狀態，就必須防患未然，而社會剛從疫情復常，希望市民有維護國家安全的責任；有人表示拿紙張出來抗爭不會有事，但不少紙上寫著領袖下台、獨裁、革命等字眼，全部都可能違反國安法。

此外，據明報報導指出，選委會界別議員江玉歡認為，抗疫3年市民充滿壓力，加上經濟不景，市民僅表達意見，不是反政府，憂慮當局錯誤定性招致反效果，令市民以為政府不明白訴求，反引發更多不滿。她冀政府先研究示威原因，紓緩市民壓力而非「撳熄壓力」，亦不應先為抗議貼上標籤。

新思維議員狄志遠質疑，將近期示威定性為顏色革命是「過度演繹」，內地民眾主要抗議防疫措施，多個省市亦對訴求有正面回應。

據報導，在港內地人白小姐（化名）周二晚參與示威，對於「顏色革命」說法，她認為政府是意圖模糊被定性為「顏色革命」的2019年反修例運動和今次示威，「以便最後可用國安法控罪」。她說，「境外勢力」在內地輿論常用於針對不同意見者，而此次席捲全國的示威活動，亦被不少人指控為「境外勢力」、收了外國媒體等境外組織的錢。

鄧炳強指留意到有「再次顏色革命」的雛型，他強調，如市民不想社會重回2019年混亂...
鄧炳強指留意到有「再次顏色革命」的雛型，他強調，如市民不想社會重回2019年混亂不堪的狀態，就必須防範於未然。（取材自香港電台）

香港 疫情 白紙運動

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