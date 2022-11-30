港區人大換屆選舉報名踴躍 盼為香港出力

港區全國人大代表換屆選舉將於12月15日舉行，提名期自本月23日開始，30日截止。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

第14屆港區全國人大代表換屆選舉將於12月15日舉行，提名 期自本月23日開始，今日截止。昨日陸續有多人報名參選，包括前運輸及房屋局局長陳帆、民建聯主席李慧瓊、教聯會主席黃錦良、互聯網專業協會會長冼漢迪等人。

他們皆表示，希望能夠發揮個人所長，積極推動香港 融入大灣區 發展，為國家及香港建設出一分力。

大公報報導，前運輸及房屋局局長陳帆到場報名參選，他表示，已獲得超過200張提名表，期待有機會為國家、香港及人民繼續服務。

民建聯主席、立法會議員李慧瓊亦報名參選港區全國人大代表，並提交約400張提名表。她說，希望投入過往多年的工作經驗，成為建設中國夢的一員。

教聯會主席黃錦良提交218個提名參選，他表示，未來會在全港積極推進愛國主義教育，建立和完善與「一國兩制」相適應的教育體系，期望培養愛國愛港、德才兼備的「一國兩制」事業的建設者和接班人。

香港島各界聯合會常務副理事長兼秘書長朱立威報名參選，他希望能發揮自身對於社區治理及多年從事地區工作的豐富經驗，以建設國家、推動香港青年對國民身份和民族的認同為本，為中華民族偉大復興作貢獻。

現屆港區全國人大代表陳曉峰表示，提交超過300個提名，包括全國人大常委會委員譚耀宗。他說，未來會關注環保議題，發揮好香港在「一國兩制」下的特色及優勢，服務國家，照顧民生。證監會主席雷添良亦同樣爭取連任，他取得212個提名，期望在金融及經濟方面繼續作出貢獻。

據報導，互聯網專業協會會長、中手遊聯合創始人冼漢迪透露，自己獲得300多張提名票。他希望能夠加快、加深內地與香港的交流，善用國家賦予香港的優勢，協助推動香港融入大灣區發展，將香港打造成為國際創新科技中心。

當天亦有年輕面孔報名參選。萬希泉鐘錶有限公司創辦人沈慧林到場提交200張提名表。他形容自己是新人，希望善用自己創立及拓展民族品牌的經驗，帶領青年人擁抱國家政策，投入大灣區尋找發展機遇，他希望全力以赴報答國家、報答香港。

廣東省政協常委、北區防火委員會主席以及香港工商總會會長李聖潑前日在立法會前主席曾鈺成、福建社團聯會主席吳換炎、深圳社團總會會長鄧清河、香港工商總會首席會長王庭聰、香港工商總會主席江達可和行政會議成員兼立法會議員陳克勤等到場支持下，正式報名參選第14屆港區全國人大代表。