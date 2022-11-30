第3季新增97例 香港已有逾萬人染愛滋

自1984年以來，香港愛滋病病毒感染呈報個案累積至1萬1539宗。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香衞生署衞生防護中心29日公布今年第3季，已接獲97宗感染愛滋病毒，衞生署呼籲高風險群組定期檢測 。自1984年以來，香港 愛滋病病毒感染呈報個案累積至1萬1539宗。

文匯報報導，發言人表示，新增的97宗個案涉及80男17女。其中，41人（42.3%）透過同性或雙性性接觸受感染，26人（26.8%）透過異性性接觸受感染，一人（1.0%）透過注射毒品 受感染，餘下29宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

回顧香港的愛滋病情況，發言人表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。

發言人指出，曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期測試。感染者應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療。

另據明報報導，顧問局於上一份策略訂下9項目標，當中「90%感染者得悉受感染」、「90%正接受治療者能抑制病毒量」及「新生嬰孩零個案」達標，其餘6項於去年終期檢討未達標，包括高風險群組過去一年內檢測率目標為八成，但2020年中期檢討中，該群組檢測率只介乎60%至75%，當中男男性接觸者及注射毒品者於去年終期檢討僅60%和67%，跨性別者及女性性工作者則未有評估。顧問局解釋，非政府組織於新冠疫情下難接觸高風險社群，檢測服務亦須關閉或暫停。

報導說，高風險群組獲發免費安全套比率亦未達標，上一份策略目標六成男男性接觸者過去一年獲發免費安全套，注射毒品者目標則為九成，惟去年終期檢討相關比率分別僅41%及76%，較5年前無明顯改進。

據報導，新一份策略訂下10項於2026年前達成的目標，包括將感染者得悉受感染、確診感染者接受治療及正接受治療者能抑制病毒量比率由90%調高至95%，以及九成高風險群組獲適當預防服務。

報導稱，策略亦建議開發新檢測模式如流動檢測及自我檢測，提供資訊予潛在用戶以選擇合適檢測套裝，並推動高風險群組常規檢測。安全套方面，策略目標至少七成男男性接觸者及跨性別者，以及逾九成女性性工作者及注射毒品者於過去一年獲發免費安全套。