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外商流失、政治因素 港勞動人口2年少10.2萬

香港新聞組／香港30日電
香港統計處發表報告，勞動人口兩年少了10.2萬，人力缺口大，部分行業難請人。（中通社）
香港統計處發表報告，勞動人口兩年少了10.2萬，人力缺口大，部分行業難請人。（中通社）

香港統計處昨日發表報告，顯示第三季勞動人口按季增1.95萬至345萬（不計外傭，下同），但仍較兩年前少10.26萬，當中25至39歲組別勞動人口較兩年前同期少8.33萬。有經濟學者認為現在正值畢業季及新冠疫情回落，致勞動人口按季稍增，但受入境檢疫政策及政治環境因素影響，料跌勢將維持至明年上半年。有移民顧問認為外國「救生艇」政策便利該年齡組別青年移民。

明報報導，統計處最新「綜合住戶統計調查按季統計報告」顯示，香港本季的勞動人口為345.05萬，按季增加1.95萬，但該數字比去年同期少6.17萬。至於本季25至39歲勞動人口則為113.73萬，按季多2100人，屬去年第四季以來首次錄得按季增長，不過較去年同期少5.13萬，亦較兩年前同期少8.33萬。本季專上教育學位勞動人口為123.51萬，按季增3.89萬，按年增1500人，但仍較兩年前少3.72萬。

據報導，另外家庭住戶每月入息中位數為2萬8500元（港元，下同，約3648美元） ，較上季高1400元，亦較去年同期多1300元，而本季的家庭住戶每月入息中位數是3年來最高。

報導指，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，近來新冠疫情回落令經濟稍為恢復，職位增加，同時正值畢業季，使本季家庭入息中位數和勞動人口增加。他提到，畢業生求職或有錯配，如遇不適合工作會轉工，待調整期後相關勞動人口會下降。他表示，勞動人口缺口大，部分行業難請人，如餐飲及航空業，預測勞動市場在聖誕旺季仍難見復甦。

報導稱，李兆波表示，香港檢疫政策嚴，致香港對人才吸引力不大，加上最近黎智英聘外籍律師案等政治因素，會令外商流失，人才和職位均減少，稱如不取消所有入境檢疫限制，料勞動人口跌勢持續最少到明年上半年。

報導指出，據統計處數字，香港淨移出數字亦見升勢，至今年中按年有11.32萬人淨遷移。移民顧問胡康邦表示，近年多國針對港人推出「救生艇」政策，改變港人外流模式，如加拿大的「Stream A」計畫只要求香港學生到當地進修一年便可申請永久居留，尤其有利25至39歲包袱較輕的青年外闖。

香港 移民 疫情

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