港7女網紅涉推廣非法賭博網被捕 藝人貝依霖捲入

網紅貝依霖涉宣傳賭網博被捕。（取材自Instagram）

新界南總區重案組早前根據線報，揭發有不法分子藉「KOL」網紅的號召力，利誘她們在個人公開社交媒體推廣非法賭博網站吸客。過去一星期，重案組探員於全港多區共拘捕7名涉案「KOL」女網紅，並於其中一人住所內檢獲一批電子菸。消息指，其中一名被捕「KOL」為近日捲入「被包養」風波的藝人貝依霖。

綜合明報、文匯報報導，被捕7名女子，年齡介於20歲至30歲，一人報稱美容師、一人報稱藝員，其餘被捕人則報稱無業，涉嫌「推廣或便利收受賭注」罪名；當中一名21歲姓陳女子，因藏有含尼古丁成分的電子菸，另涉嫌「管有第一部毒藥」罪名，所有被捕人已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

消息指，非法網 上賭博集團為擴大客源，看準一些富有人氣的「KOL」女網紅，以豐厚金錢利誘招攬作「代理」協助推廣非法賭博網站。「KOL」女網紅會在個人公開社交媒體帳號上，發布有關非法網上賭場投注獲利的消息，以吸引更多賭客參與投注，網紅每發布一則帖文可獲數千港元或按投注額抽佣等方法賺取酬勞。

新界南總區重案組根據線報經深入調查，發現近日有 「KOL」網紅透過其社交媒體帳號推廣非法賭博網站，經情報收集，鎖定七名涉案「KOL」女網紅身分；當中一人更涉嫌開設虛假社交媒體帳戶假扮「KOL」，以盜取得來的內地網紅生活照片發布非法賭博帖文，藉此吸引賭客投注。

據報導，，其中一名被捕人為28歲的貝依霖，她曾於藝人杜汶澤的網台「喱騷」做節目主持，亦不時在社交平台分享性感照片，吸引逾22萬人追隨。昨日貝依霖在Instagram發布限時動態稱「怎樣啊，世界盃 又關我什麼事？又放我的相片做什麼？」、「是不是沒有我的性感照片，新聞就沒人看？」、「就算講的是其他人或其他事，都要放我的大頭照」等言論。

警方表示，他們會繼續在世界盃舉行期間加強執法，參與非法賭博活動一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰為罰款500萬元及監禁7年。