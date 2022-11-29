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港人結婚開支增至38萬貴過疫前 婚紗照漲28%升幅最高

香港新聞組／香港29日電 　
港人結婚花費，今年按年飆升9%至38萬元， 其中以婚紗攝影開支升幅28%最高。（取材自港府新聞處）
港人結婚花費，今年按年飆升9%至38萬元， 其中以婚紗攝影開支升幅28%最高。（取材自港府新聞處）

又到年尾結婚佳期，近日有網站公布最新結婚消費調查，顯示新人結婚平均開支連跌兩年後，今年按年飆升9%至38萬元（港元，下同，約4.9萬美元） ，比疫情前還要高。其中，酒席比去年升3%至14萬9044元，是各項結婚平均開支中，最高消費的項目；婚紗攝影升幅更是各項目中最高，飆升28%至2萬5534元。

綜合大公報、文匯報報導，結婚資訊媒體生活易（ESDlife）昨日公布「2022年結婚消費調查」，去年結婚宗數為2萬6899宗，若以今年首三季宗數升幅推算，全年約為2萬9320宗，預期比去年升9%。新一年新人結婚平均開支經過連續兩年微跌2%後，按年飆升9%至38萬4366元。

隨著疫情放緩，新人結婚可選的形式也變多了，成本也明顯上升。由於酒席重新開放，所以也自然成為各項結婚平均開支中，最高消費的項目，比去年升3%至14萬9044元。

至於第二高就是結婚首飾及戒指，上升17%至10萬8988元，當中44%受訪者的婚戒採用一兩卡鑽石，3%受訪者使用兩卡以上鑽石。

蜜月旅行的開支則排第三，上升11%至4萬5891元。生活易媒體業務及市場部主管周卓盈表示，蜜月旅行費上升與出入境限制放寬有關，「現在日本及韓國基本上放開出入境，好多人選擇去這兩個國家度蜜月。」

第四則是婚紗攝影，因放寬出入境檢疫限制，不少人到海外拍攝婚照，升幅更是各項目中最高，飆升28%至2萬5534元。

上述四大開支共占新人結婚總開支約86%。

據報導，賓客最關心的人情公價方面，擺酒人情「凍結」，例如高級酒店擺酒的人情維持1500元；一般酒店、私人會所及特色宴會維持1000元；酒樓、午間婚宴及西餐廳人情亦維持800元，反而一些簡便酒會，或觀禮人情「加價」，酒會婚禮的人情由600元升至800元，升幅達33%；「邀請出席於婚姻註冊處/教堂簽紙儀式」由300元升至500元，升幅達66%；「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」更由100元升至300元，升幅達200%。

周卓盈解釋，婚宴的防疫措施較嚴格，愈來愈多新人採用雞尾酒酒會取代傳統婚宴，人情也漸與傳統擺酒看齊。

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