疫情亂學習 75%香港高中生沒信心考文憑試

新冠肺炎疫情持續近3年，學生的學習及社交能力均受影響，一項問卷顯示，七成半學生對應考文憑試沒有信心。（中通社資料照片）

新冠肺炎疫情 持續近3年，香港 的學校先後面臨停課、網課和復課，學生的學習及社交能力均受影響，對於備戰文憑試的高中生而言影響更深。香港學術及教學交流協會9月、10月網路調查510名高中（中四至中六」學生，發現有七成半對應考文憑試沒有信心，五成六對補課感到壓力，逾半感壓力學生出現集中力下降或焦慮徵狀；此外，超過七成學生有感於疫情導致英文口語能力下降。

文匯報報導，根據協會公布調查結果，半數受訪學生每日平均課後補課2小時，另有近一成補課3小時以上，56%學生直言對補課感到壓力。這些學生中，58%自評有集中力下降問題、55%感到焦慮、46%記憶力下降、41%易發脾氣、34%人有失眠徵狀。

另一方面，因疫情下與人保持社交距離 ，74%學生自覺英文口語能力下降，47%學生認為中文口語能力下降。被問到最擔心哪一科成績，68%學生直言是英文科，中文科及數學科則分別占18%和11%。

應屆文憑試考生Aurora表示，「中二時我們會去赤柱跟外國人做訪問，但這幾年因為疫情取消了類似的活動，而平日生活語言大多數以中文為主，令我的英文出現了懶音和發音不清晰的問題。」

協會發言人林栢勤建議，教學團體可為學生提供4至5人小組進行說話訓練，並利用AI大數據，庫依據學生的能力提供自動化個人評估報告，提升教學效率，從而減少密集式操練。他亦鼓勵坊間推廣「人性化教育」，善用即時通訊App了解學生學習進度之餘，也關心學生的情緒健康。

另一方面，香港陸續有大型盛事舉行，中國香港龍舟總會秘書長鍾志樂表示，上周已成功向亞洲龍舟聯合會申辦於2024年舉行亞洲龍舟錦標賽。該錦標賽原定2020年10月底於香港舉行，因疫情延至今年，仍因疫情取消賽事。鍾志樂表示，香港實施「0+3」對申辦賽事有幫助，但期望明年可續放寬入境安排。本港27日新增8033例確診，另有20人不治為近兩個月以來新高。