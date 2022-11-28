港大中國留學生悼烏魯木齊火災死者 遭保安報警

科大學生會編委會臉書發文稱，27日晚有內地生悼念日前新疆烏魯木齊大火中逝世的死難者。相片顯示有人舉起標語、白紙等，有人手持花束。（取材自臉書）

新疆 烏魯木齊一棟住宅大廈24日起火，疑似因封控阻擋逃生釀成10死9傷，觸發各地民眾抗議中國當局防疫 安排。27日有港大內地生於校內張貼傳單，其中一張寫上「向烏魯木齊火災遇難的10位同胞致以沉痛哀悼」。港大保安之後趕到現場移除傳單，校方稱保安擔心有公眾秩序問題，請求警方協助，警員到場確認有關人士是學生後離開。

明報報導，一名港大生稱，兩名同學約傍晚5時在校園張貼傳單及擺放鮮花，他們張貼兩款印有簡體字的傳單，其中一張標題寫上「默哀」、「向烏魯木齊火災遇難的10位同胞致以沉痛哀悼」。約6時有保安查問在場者，未幾警方到場。這名港大生表示，覺得校方做法有點過於緊張，認為行動僅是悼念同胞。

「香港大學學生會學苑」昨天也報導事件，稱有內地留學生於港大的大學街手持文宣及鮮花，悼念烏魯木齊大火死難者。

報導說，「科技大學學生會編輯委員會」昨也刊出新聞，指昨晚9時許一批內地生在校園放下紙鶴及燃點蠟燭，拼出「1124」字樣，悼念日前新疆大火中逝世的死者。報導照片顯示，有人身穿防疫套裝、舉起「此內容因違規無法查看」的圖片。

港大對此表示，昨天傍晚時分有人在校內派發、張貼宣傳物品，且拒絕向保安透露是否為港大學生、以及相關活動內容；保安擔心有公眾秩序問題，故求警協助。警員到場了解後，初步確認有關人士為學生後離開，學生其後也自行離開。警方稱，事件列作「雜項」，無人被捕。

新疆大火引發清華北大示威，有學生高呼「表達自由，民主法治」口號。繼南京傳媒學院學生26日晚聚集抗議，網傳清華大學、北京 大學、中山大學等10多間高校都有學生聚會表達不滿。