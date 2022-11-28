港過渡性房屋「同心村」入住率僅5成 住戶：與劏房天壤之別

「同心村」單位內部空間。（取材自臉書）

住屋問題一直是香港 頭號民生難題，在港府施政報告提出的「簡約公屋」未落成前，過渡性房屋起到緩解基層家庭短期住屋需要的作用。不過近期出現「有屋無人住」的情況，其中位於元朗的「同心村」，入伙已逾半年，目前入住率只有五至六成。

政府近年與發展商及非牟利團體合作，積極推動過渡性房屋，希望幫助在輪候公屋、正住在劏房等不適切居所的家庭，改善居住環境。其中由香港聖公會福利 協會營運的元朗「同心村」，提供1800個單位，可讓約4000名基層市民改善居住環境，今年5月開始入伙，目前入住率約為五到六成。

「同心村」提供1800個單位，可讓約4000名基層市民改善居住環境。（取材自臉書）

村內房屋類型包括一人、兩人、三人、四至五人及無障礙單位，住戶以中年人為主。村內除了提供「住」之外，還設有社會服務大樓、兒童遊玩空間、長者康樂設施及舉行活動的廣場等配套設施。負責營運的聖公會福利協會說，不少入住的家庭除生活質素提高外，家人之間的關係也獲得改善。

輪候公屋接近3年的梁姓夫婦，今年6月初由葵涌的劏房搬進「同心村」的兩人單位，梁太太表示入住後的居住環境與劏房相比有天壤之別，「除了租金 便宜逾半外，以前劏房的水渠經常有黑色的污穢物湧出來，至少現時的水源乾淨多了，可安心飲用。」

梁太太說，以前劏房的採光條件極差、空間擠迫及空氣惡臭，讓夫婦倆的脾氣鬱悶暴躁，經常吵架，搬進「同心村」後夫妻關係大大改善，還會一起出去旅行。她感嘆：「如今的經濟壓力較前大大降低，以前劏房每月租金逾5000元（港元，約640美元），占了我們一個月花費的五六成；現時只需逾2000元（約256美元），大約占總支出的兩、三成。」

協會表示，不擔心政府興建「簡約公屋」會影響同心村入住率，更希望「同心村」明年入住率可增至8成，希望政府配合宣傳。