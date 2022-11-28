港鐵列車國產化 Q-Train觀塘線啟用 700鐵路迷搶搭頭班車

港鐵觀塘線國產「Q-Train」列車首航，吸引不少鐵路迷到場打卡。（中新社）

香港 鐵路公司（港鐵）購入中國國產列車「Q-Train」取代英製列車，27日率先於觀塘線啟用，「首航」吸引不少鐵路迷到場打卡。

Q-Train列車由中國廠商青島四方公司生產，將在香港市區線逐步取代舊式的英製港鐵列車M-Train，新列車在車廂空間、明亮度、智能化等六方面大為提升。27日一早起，Q-Train在觀塘線正式投入服務，首班特別班次列車於當天8時58分在彩虹站2號月台開出，前往調景嶺方向。

約700名鐵路迷及乘客興奮搭乘，現場不到早上8時已擠滿人潮，閃光燈、三腳架、手繪列車圖畫隨處可見。鐵路迷陳先生表示，早上5時已起床，從屯門搭車到場，只為乘搭首班的Q-train列車；另名鐵路迷劉先生說，已預先計算時間，打算在首班車中途下車，反方向搭回油麻地站，以便坐上第二班Q-Train，獲得雙重感受。

港鐵新購入的中國青島四方列車「Q-Train」，27日率先於觀塘線投入服務。圖為大批列車迷一早到達彩虹站搭乘首班Q-Train列車。（中通社）

不少市民稱讚新款列車車廂更寬敞、明亮，比起舊款英製M-Train列車進步，部分鐵路迷更一起高唱：「Q-Train投入服務真的很興奮！」

鐵路迷當中有不少學生的身影。11歲的Issac與朋友帶上親手繪製的「Q-Train 11．27終於投入服務」畫作，他說期待乘搭新車已經兩年，認為新車廂會更舒適，希望新車投入服務後不會出現以往的列車甩門意外。另名學生對服務逾40年的M-Train列車將逐步退役感到不捨，但他認為，列車老化容易引發安全問題，換車是在所難免。

港鐵2015年斥資逾60億港元（約7.68億美元）購入93列Q-Train，逐步取代現時市區線所使用的英製M-Train；並提升Q-Train列車設計，包括加寬門邊坐位、每卡增加一倍吊環扶手、人體工學設計座椅、LED照明、動態路線圖及「智能伺服器」實時傳輸列車行駛數據等。