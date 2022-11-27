澳門批賭牌 6家連莊 雲頂出局 賭業格局維持不變

澳門批出新賭牌， 賭業格局維持不變。圖為澳門市民在澳門新口岸區一家娛樂場門口經過。（中通社資料照片）

澳門 政府公布賭牌競投結果，現有六間博彩企業全部獲批，有意殺入澳門賭業的馬來西亞雲頂集團未獲批賭牌，澳門回歸以來美資和港澳資本構成的賭業格局，維持不變。

澳門政府新聞局公布說，根據澳門特首批示，今年澳門政府啟動了新一輪博彩經營批給的公開競投程序。26日頒布特首最新批示，公布獲博彩經營批給臨時判給的公司名單，澳門政府稱會在今年年底前，完成博彩經營的確定判給及批給合同的簽署工作。

澳門這次公開競投的截標日期為9月14日，在截標前共有七間公司遞交了標書。競投委員會9月16日進行開標程序，七間公司獲接納參與後續的程序。這七間公司包括六張賭牌持有者，以及一間新公司，意味著澳門賭業格局不可能大變，唯一懸念是會否有新公司獲得賭牌。

澳門政府說，特首考慮了競投委員會報告書的內容，尤其是相關結論及建議後，頒布批示，決定將娛樂場幸運博彩經營批給臨時判給予以下參與競投公司：美高梅金殿超濠股份有限公司、銀河娛樂場股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司、新濠博亞（澳門）股份有限公司、永利渡假村（澳門）股份有限公司、澳娛綜合度假股份有限公司。

新承批公司從明年1月1日起，可以依照修改後的博彩法律制度及新的批給合同運營。澳門競投委員會主席、行政法務司司長張永春說， 接續會與各公司磋商具體內容，包括如何具體落實發展海外市場及非博彩元素方案，以及承諾投資 金額等，然後在年底前與獲批公司簽署確認批給合同，到時會公布各公司的投資金額，以便在新一年開始按新合同繼續經營十年。

他又重申，今次評標三大主要要求是，確保本地員工就業 穩定，開拓外國客源市場以及增加非博彩元素，並完全依法考慮競投的七項條件，和按法定程序進行。