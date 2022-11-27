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港疫情未見頂 新增8874例確診 病房塞到爆 43%醫護想辭職

香港新聞組／香港27日電
香港公營醫院的前線醫護人員長期不足，人才流失嚴重。（中新社資料照片）
香港公營醫院的前線醫護人員長期不足，人才流失嚴重。（中新社資料照片）

香港昨日新增8874宗新冠肺炎確診個案，再發現28宗本地個案帶有新變種病毒株，醫務衞生局副局長李夏茵表示，疫情仍未見頂，現時不適合再放寬社交距離措施，否則會「火上加油」。而疫情反彈，醫護及支援人員工作壓力倍增，經常全天候超負荷運轉，以致身心俱疲。工會調查發現，逾四成人表示考慮辭職。

香港文匯報報導，香港醫療人員總工會本月訪問892名醫管局前線醫護及支援人手的工作情況，發現97%的受訪者表示在疫情期間其工作量增加，89.46%人指所屬部門人手不足，更有43.3%人表示會考慮辭職。

一名前線員工表示，一雙手要負責多個病房的清潔、出院安排等工作，有新入職同事最終受不了而離職；也有員工目擊急症室的病人等了又等，病情惡化為危急，直言公立醫院已瀕臨崩潰。工會促請特區政府及醫管局正視前線醫護及支援人員訴求，改善他們工作待遇，吸引更多人入行。

在前線工作26年的蘇小紅目前在仁濟醫院工作，主要負責病人出院、病床清潔及消毒、茶水房等工作。她表示，疫情下人手嚴重不足，由原本三至四人變成她一人擔任工作。她一個人就需要負責四個普通病房，高峰期一間病房曾同時住滿逾70名病人，過重的工作量令她身心十分疲倦。自己曾經歷過有前線支援員工指一間病房塞爆50至60人，人手最為短缺時要一人負責整個病房的清潔及運送工作，直言受不了。

為解決人手問題，她介紹過不少朋友入行，但他們覺得工作量超負荷，人工又不高，因此紛紛離職。

在公立醫院急症室工作的雷小姐形容，自己目前工作像陀螺一樣轉個不停，大量的新冠病人及普通病人湧入急症室，接待的人手卻沒有增加，她要照顧病人、處理危急個案、負責病人轉入病房的安排事宜等工作。

由於目前病床不足，病人惟有逗留在急症室等候床位。她親見有病人一度等候12小時，甚至有非新冠病人等到病情惡化，甚至出現緊急情況，心急如焚的家屬亦會一直追問，雷小姐只能停下手頭工作向其他部門追查。

據報導，香港昨日新增的新冠肺炎確診個案接近9000宗，昨再發現多28宗新變種病毒個案，8宗為XBB及20宗為BQ.1.1亞系的本地個案。

李夏茵時表示，與疫情相關的各項數據，如確診人數、死亡人數等都呈升勢，相信疫情現時仍未見頂，目前不宜放寬社交距離措施。

香港26日新增8874宗新冠病毒陽性病例，當中有8365宗為本地病例。圖為市民於...
香港26日新增8874宗新冠病毒陽性病例，當中有8365宗為本地病例。圖為市民於尖沙咀出行。（中新社）

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