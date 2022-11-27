旅遊業：港宣傳遜日韓 聖誕團不樂觀

泰國旅行團參觀位於淺水灣的天后廟。（電視畫面截圖）

港府早前允許旅行社以「團進團出」方式恢復舉辦入境團，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，目前有20間旅行社和8個入境團登記採用「團進團出」，預料聖誕檔期有更多入境團採用。但有旅遊業界稱，日韓等地兩三個月前已宣傳聖誕遊，香港 起步慢，聖誕檔期入境團情况不樂觀。

綜合文匯、明報報導，旅遊業界中人認為，申請「團進團出」流程複雜，除了須預先向旅議會登記行程，又要自行與食肆洽商，「本大利小」下，願意參與的食肆很少。

旅遊業議會總幹事楊淑芬在接受電台訪問時透露，在向該會登記的20間旅行社和8個入境團中，僅一個旅行團將於下月初抵港、來自台灣的入境團正申請讓持「黃碼」旅客到食肆堂食，為措施生效以來首次，議會仍在審批。而食肆一直由旅行社自行接觸，故議會暫時難以掌握有多少餐廳願意接待「黃碼」人士。

香港入境團旅行社協會創會會長、旅議會副主席謝淦對聖誕節檔期入境旅遊情况不樂觀，不少東南亞國家和日韓兩三個月前已開始宣傳聖誕入境遊，香港目前仍未正式宣傳，起步太慢。

謝希望旅發局帶頭推廣及宣傳，向各地旅行代理解釋香港疫苗接種情况，並吸引旅行團訪港。他又促請當局盡快取消黃碼限制，認為旅客抵港時須做核酸檢測 ，已可確保安全，續設黃碼是杞人憂天，落後於其他國家。

楊潤雄昨日強調，香港旅遊具競爭力，但防疫措施相對較嚴，短期內對旅遊業的帶動或未及預期。局方會盡量和醫衞局商討，如何在風險可控的情況下做多一些安排。