WhatsApp資料大外洩 香港300萬用戶被出賣

WhatsApp近年事故多多。（美聯社）

WhatsApp 資料大外洩！有黑客公然販售約5億組WhatsApp用戶電話號碼，當中包括近300萬個香港 用戶資料被洩露。香港私隱專員公署昨日表示，未收到WhatsApp或其母公司Meta通知，署方已主動聯絡有關機構了解詳情。

大公報報導，有香港IT專家估計，WhatsApp資料外洩較大可能涉及用戶的登記區號、電話號碼，以及用戶姓名，受影響用戶隨時會收到大量滋擾信息甚至來電。專家表示，香港WhatsApp用戶基本上都可以當自己資料有份被外洩，別無他法，唯有小心。

據網路安全媒體Cybernews報導，11月16日有人在黑客社區論壇發布一則廣告，聲稱出售2022年的WhatsApp用戶資料數據庫，當中包含4.87億個WhatsApp用戶手機號碼資料。WhatsApp在全球擁有超過20億的月度活躍用戶，即四分之一的用戶受到影響。

黑客兜售的用戶數據來自84個國家及地區，當中以來自埃及（4500萬個）、義大利（3500萬個）、沙烏地阿拉伯（2900萬個）、法國（2000萬個）和土耳其（2000萬個）的用戶最多。待售數據中，香港用戶數據有293.7萬個，澳門用戶數據為41.4萬個，中國內地用戶數據為67萬個，台灣亦涉及73.5萬個用戶。

賣家稱，美國用戶數據售價為7000美元，英國售價為2500美元，德國售價為2000美元。據報導，賣家向Cybernews提供一份待售數據樣本，當中含有1097個英國和817個美國用戶號碼，經Cybernews調查證實，這些號碼都屬於WhatsApp用戶。

暫時未知這批WhatsApp數據通過何種渠道獲取，賣家暗示是用「自己的方法」來收集數據，並保證號碼都屬於WhatsApp活躍用戶。據稱，WhatsApp用戶的信息可以通過網頁抓取（Scraping）來獲取，但此舉涉嫌違反WhatsApp的服務條款。不過，Meta本身因允許第三方抓取或收集用戶數據而長期受到批評。

據稱，上述WhatsApp數據主要可被用於發送垃圾短訊和釣魚 程序，可用於營銷目的、網絡釣魚和詐騙等。

香港智慧城市聯盟創辦人楊全表示，估計WhatsApp外洩資料較大可能涉及登記區號、電話號碼，以及用戶名，受影響用戶恐怕會收到不少滋擾，例如陌生人的信息或來電。他說，香港現時約有1000萬個電話號碼，涉及外洩的號碼占整體近三成。

楊全盛認為，是次涉及用戶數量龐大，不太可能是第三方合法收集，很可能是內部員工洩露，或WhatsApp系統有漏洞被入侵。

香港私隱專員公署表示，截至11月25日傍晚6時，公署未就上述事件收到WhatsApp或其母公司Meta通知，已主動聯絡有關機構了解詳情。公署呼籲WhatsApp用戶提高警惕，慎防個人資料被盜用。