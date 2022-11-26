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中企駐港地區總部數量首超美企 至少31年來第一次

記者葉文義／即時報導
在香港設有地區總部的美國公司數量是至少31年來首次少於中國公司。(取材自新華網)
在香港設有地區總部的美國公司數量是至少31年來首次少於中國公司。(取材自新華網)

香港政府統計處發布數據，截至2022年6月1日，香港有240家美國公司在此地設有區域總部，比上年減少14家，這是自2002年以來的最少。中國公司的駐港地區總部數量減少1家，至251家。在香港設有地區總部的美國公司數量是至少31年來首次少於中國公司。

彭博社報導稱，就新冠肺炎執行的防疫限制措施與國家安全有關行動，以及經濟陷入困境，削弱香港作為國際金融中心的吸引力，一些企業將資源轉移到包括新加坡在內的其他中心。

數據顯示，在駐港地區總部中，中國公司占整體的18％，美國公司占17％，日本、英國和德國跟隨其後。在2012年的高峰期，有333家美國公司在香港設有地區總部。

此外，據中新社報導，根據香港政府投資推廣署及統計處近日發表的「2022年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」結果顯示，2022年有香港境外母公司的駐港公司數目為8978家。

資料顯示，8978家公司中包括1411家地區總部、2397家地區辦事處，以及5170家當地辦事處。

按母公司所在的國家或地區分析，中國居榜首，有2114家公司，之後依次為日本1388家、美國1258家、英國655家，以及新加坡463家。

按行業分類而言，進出口貿易、批發及零售業居首位，有4170家公司，其次是金融及銀行業1683家，專業、商用及教育服務業1,308家。

資料顯示，2022年母公司在海外及中國的駐港公司在香港的總就業人數約46.8萬人。

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