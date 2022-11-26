香港兒童炎症重現 染疫老少周增逾3成

香港新冠疫苗幼兒接種率目前只有20.3%，專家呼籲家長盡快帶子女打針。 （中通社資料照片）

香港 新冠確診數字持續高企於逾8000宗水平，80歲或以上及3至11歲的感染個案按周增逾三成；兒科專家表示，近日再次有確診兒童康復後出現「兒童多系統發炎綜合症」的情況，擔心兒童群組出現爆發，呼籲家長盡快帶子女接種疫苗 。

綜合大公報、明報報導，香港昨新公布8878宗新冠陽性個案，其中8316宗屬本地感染，有605間學校呈報共984宗陽性個案。分析最近一周各年齡層染疫數字，發現「一老一幼」染疫人數增幅最多，80歲或以上及3至11歲的感染個案按周增逾三成，高於約兩成半的整體升幅。

港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華昨日在一個電台節目表示，今年4月Omicron爆發時，有較多確診兒童康復後出現多系統發炎綜合症，症狀包括持續發燒、眼膜發炎、舌頭腫脹等症狀，早前錄得76宗個案，數字一度回落，但本周再接到五、六宗個案通報，他擔心該病症再次出現，現時半歲至3歲兒童的新冠疫苗接種率只有約20%，形容兒童接種率低得不可接受，他呼籲家長盡快帶子女打針。

商務及經濟發展局副局長陳百里昨日核酸檢測 呈陽性，他前日有上班，現正隔離；商經局局長丘應樺昨日快速檢測結果為陰性。醫務衞生局副局長李夏茵的秘書昨日也確診，她前日有上班；李夏茵昨日核酸檢測結果為陰性。