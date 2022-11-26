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「612基金」何韻詩等6人裁定違反社團條例 遭判罰款

香港新聞組／香港26日電
「612基金」案中五被告，何秀蘭（左起）、陳日君、吳靄儀、何韻詩及許寶強各罰4000港元。（歐新社）
「612基金」案中五被告，何秀蘭（左起）、陳日君、吳靄儀、何韻詩及許寶強各罰4000港元。（歐新社）

香港已停運的「612人道支援基金」5名信託人包括陳日君樞機及基金秘書，被當局控告違反社團條例，法院25日裁定各人罪成，5名信託人罰款4000元（港元，下同，約512美元），基金秘書罰款2500元。該案為首宗被票控未有為組織申請註冊的審訊。

「612基金」在「反送中」運動爆發期間成立，透過籌款支援被捕抗爭者，比如聘請律師及打官司。5名信託人除天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，還包括前立法會議員吳靄儀和何秀蘭、歌手何韻詩、嶺南大學前副教授許寶強。基金秘書是施城威。

當局其後起訴陳日君等6人，控罪指他們於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為「612基金」本地社團幹事，沒有在指明時間內遵從香港社團條例的規定，為基金註冊。

綜合媒體報導，連日審訊中，6名被告均列席旁聽。作為最年長被告，90歲的陳日君每天持拐杖步入法庭，由庭內保安引路至被告席。陳在庭上不時提筆寫字，偶爾閉目養神，亦會和吳靄儀耳語。6人25日在西九龍裁判法院被裁定罪名成立。

據報導，裁判官宣讀判詞時指出，認同控方指「612基金」在成立至解散，一直有運作，包括舉辦記者會、租辦公室、與公眾及其他組織有交易來往等，是一個以基金模式運作的社團，而社團條例已清楚列明，本地社團成立後一個月內，要申請成立或豁免申請，否則屬犯罪，但基金從來都沒有遞交。

根據法例，首次定罪者可罰款1萬元，法官最後裁定陳日君、吳靄儀、何秀蘭、何韻詩及許寶強各罰款4000元，施城威罰款2500元。

據報導，吳靄儀在庭外表示，這次是首起涉及「社團條例」註冊申請的案件，結果關乎社會上其他人和團體組織等的待遇和處境，認為對港人結社自由非常重要，會在研究判詞後再決定下一步行動。

陳日君則表示，這起案件與宗教自由拉不上關係，看不到對香港的宗教自由有何損害，希望大家不要太強調他宗教人士的身分。

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